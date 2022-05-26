السفير البحريني: المعرض يدل على الترابط والتواصل بين الفنانين التشكيليين من البحرين والكويت

شيماء أشكناني: فولفو تدعم الشباب وتحاول دائماً إظهارنا في صورة حلوة وفخر لنا الشغل معها

ثامر السليم



عندما يجتمع الفن والابداع مع شركات رائعة ورائدة تدعم المواهب وترعاها تتجسد اعمالا فنية مبدعة ونماذج فريدة، ظهر هذا في معرض الفن التشكيلي «جميع الاتجاهات» في استديو فولفو بمجمع الخليجية، الذي ضم أعمال مجموعة من الفنانين التشكيليين من الكويت ومن البحرين وهم شيماء اشكناني وعلي المحميد وزكية زاده وسلوى القائد، وذلك بحضور عدد من الشخصيات من بينهم سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي وسفير المملكة المغربية علي بن عيسى وسفيرة إندونيسيا لينا ماريان وسفير بنغلاديش ام دي عشيق الزمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية أحمد اسماعيل بهبهاني وعدد من الفنانين التشكيليين والشخصيات العامة في المجتمع، وجمع غفير من عشاق الفن والابداع.



وقال سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي اننا سعيدون جدا بإقامة هذا المعرض الذي يضم أعمال مجموعة من الفنانين التشكيليين من البحرين والكويت وهم علي المحميد وزكية زاده وسلوى القائد وشيماء اشكناني من الكويت، مؤكدا ان هذا جهد جبار وعمل رائع وفنون جميلة ورسم على بعض الأدوات والآلات موسيقية وعلى بعض السيارات، في الحقيقة شيء يثلج الصدر، مثمنا لشركة فولفو رعايتها لهذا المعرض، وهذا شيء يدل على الاهتمام بالفن والفنانين ودعمهم.



وأشار الى ان هذا المعرض يدل على الترابط والتواصل بين الفنانين التشكيليين من البحرين والكويت، لافتا الى ان الفن اصل الذوق ولا يلتقي فيه إلا أصحاب الذوق الرفيع ولا يشارك فيه الا من عنده هذه اللمسات، وجمعهم اطار من المحبة والكرم والأخلاق والانسجام، فكذلك من يدعم الفنانين تجد لديهم لمسات جميلة وإنسانية، ونحن الشعب البحريني والكويتي شعب واحد ومن اسرة واحدة وهذا يؤصل العلاقة ويجذرها، ومسرورون جميعا بزيارة السلك الديبلوماسي سفير المملكة المغربية وسفيرة إندونيسيا وسفير بنغلاديش على هذا الدعم والزيارة وكذلك كافة وسائل الاعلام بعد انتهاء ازمة كورونا، متوجها بالشكر الجزيل للفنانة التشكيلية الكويتية شيماء أشكناني صاحبة الفكرة والداعمين لها من مملكة البحرين، وان دل فإنما يدل على محبتهم لدولة الكويت



من ناحيتها، ذكرت الفنانة التشكيلية الكويتية صاحبة إقامة فكرة المعرض شيماء أشكناني قائلة: أشارك في معرض اتجاهات في استديو فولفو مع مجموعة من الفنانين من مملكة البحرين، وهذا يعد ثاني تعاون لي مع شركة السيارات فولفو، حيث العام الماضي قمت بالرسم داخل السيارة، ولكن هذا العام المفاجأة تكمن في الرسم على السيارة من الخارج، مشيرة الى ان مشاركتي في هذا المعرض بعدد من اللوحات تتمثل في خطوط عربية بمساحات لونية، وهذا ثاني معرض لنا مع شركة فولفو التي تدعم الشباب وتحاول دائما تطلعنا في صورة حلوة وفخورون بالعمل معها.



وتابعت قائلة: عقب كورونا الناس متلهفة لمثل هذه المعارض خاصة بعد الانقطاع الفترة الماضية، ويدل على ذلك كثرة الحضور والاقبال كونهم متعطشين لمثل هذه المعارض والفعاليات، متوجهة بالشكر الجزيل لأصحاب شركة فولفو لدعمهم غير المنقطع.



بدوره، أوضح الفنان التشكيلي من مملكة البحرين علي المحميد ان مشاركتنا هي مشاركة خاصة في هذا المعرض بدعوة من الفنانة شيماء، ونحن ثلاثة من البحرين ولبينا الدعوة ومشاركتنا من خلال هذا المعرض، لافتا الى ان اعمالي اما تكون نحتا او طباعة سلسكرين والنحت صعب نقله من بلد الى بلد واللوحات نقلها سهل عن المنحوتات.



وأشار الى التواصل والارتباط الثقافي الكويتي -البحريني، وليست هذه المشاركة الأولى لي في الكويت، بل كانت لي مشاركات سابقة ومساهمات في الكويت من خلال جمعية الفنون التشكيلية، ولي مساهمة منحوتة في ملتقى الكويت الأول للنحت ارتفاعه 3 امتار وموجود في الجمعية، متوجها بالشكر الجزيل لشركة فولفو لهذه الرعاية الكريمة من قبلهم دعما للفن والفنانين.



اما الفنانة التشكيلية من مملكة البحرين وصاحبة معرض افتراضي زكية زاده فقالت انني أنظم معارض فنية للفنانين من مملكة البحرين او من دول الخليج او الدول العربية وكذلك ورش العمل، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا المعرض كونها فكرة جديدة للفنانة التشكيلية الكويتية شيماء أشكناني بتنظيم المعرض، وجديدة وجميلة جدا حيث المتعارف عليها ان تكون تلك المعارض ويتم عرضها في «جاليري» اما هذا المعرض فمختلف.



وتوجهت بالشكر الجزيل لصاحب شركة فولفو بدر الخرافي لإتاحة هذه الفرصة لنا من خلال استخدام هذه المساحة لعرض اعمالنا ودعمه للفن والفنانين، مؤكدة اننا سعيدون جدا من خلال هذه المشاركة وان نتعاون مع الفنانة التشكيلية الكويتية شيماء أشكناني.



من جهتها، قالت الفنانة التشكيلية من مملكة البحرين سلوى القائد انني حرصت على المشاركة بمجموعة من الاعمال خلال هذا المعرض المقام في الكويت الشقيقة للتحدث عن التراث البحريني، مؤكدة ان هذا العام على وجه الخصوص تمت مشاركات عديدة بين الفنانين البحرينيين والكويتيين.



وأشارت الى ان مشاركات الفنانين الخليجيين بشكل عام في مثل تلك المعارض هي شيء مهم وذو طابع مميز، حيث هناك يتم التعرف عليهم من خلال تسليط الضوء عليهم وعلى أعمالهم وعلى تجاربهم الخاصة كون كل فنان له تجربته الخاصة التي يستطيع من خلالها الاستفادة من تجارب الآخرين.