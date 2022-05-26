أسامة دياب



أشاد السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي بالعلاقات الإيطالية ـ الكويتية التي وصفها بالمتطورة على كافة الأصعدة، موضحا جهود السفارة في تعزيز التبادل الثقافي من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة.



وأشار بالدوتشي ـ في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح معرض الفنانة الإيطالية أنتونيلا ليوني والذي اقيم في دار الفنون ـ إلى أن الفنانة الإيطالية أنتونيلا ليوني، من مواليد إميليا وتقيم في العاصمة المصرية القاهرة، موضحا انها حصلت على شهادة في الفن الشرقي من جامعة رويال هولواي بلندن في أوائل القرن الحادي والعشرين، حيث ركزت بشكل أساسي على الفن الزخرفي للعالم الإسلامي.



ولفت إلى ان أنتونيلا تقدم إنتاجها الأخير الذي يكشف عن 30 عملا نتجت عن نهج يعرفه الكتيب الرقمي الذي يقدم المعرض بأنه «ذو دلالة صوفية تجعل أعمالها معروفة بالخيال والتأمل في الإله».



وأضاف: وأحد مواضيع أعمالها يحتوي على حمامة «معترف بها عالميا كرمز للسلام والتفاني والحب العالمي».



وأوضح ان الفنانة التي أبدعت أيضا أعمالا تجريدية بتقنيات «الرخامية» القديمة، حصلت أيضا على دبلوم في الخط العربي من أقدم مدرسة مصرية مكرسة لهذا التخصص، «خليل أغا» في القاهرة. وتكثر الحروف العربية مع العناصر التصويرية على هذه البرديات المعروضة في صالة «دار الفنون».