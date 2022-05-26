بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها ستبدأ اعتبارا من أول يونيو المقبل في تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا يوميا حتى نهاية أغسطس. وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ان فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر وتقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



واشار إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال الفترة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل.



وأكد أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل، مشددا على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار، مبينا ان تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.