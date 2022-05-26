

أكد نائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني أمس على أهمية التحول الرقمي وتطويره وتبادل الخبرات وإتاحة الفرص في أعمال تقنية المعلومات.



وقال الحسيني، في تصريح لـ«كونا» على هامش قمة الرؤساء التنفيذيين لقمة المعلومات التي تعقد أول مرة في الكويت برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ان هذه الفعاليات تسهم في تبادل الخبرات بين المسؤولين ومراجعة الجهود والتخطيط للمستقبل بشأن التحول الرقمي. وأضاف أن التطور المتسارع والنمو غير المسبوق والتحديات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة التغيير وتجاوز كل التحديات مع ضرورة تطوير الإمكانات والنهوض بمستوى الأعمال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، موضحا أن هذه القمة تبحث في عجلة التحرك الرقمي وزيادة التبادل في أعمال التقنية بين الدول، مشيرا إلى دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال تقنية المعلومات لدفع عجلة التحول الرقمي في الكويت. من جهته، قال مستشار التدريب في الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات د.أنور الحربي في تصريح مماثل ان مفهوم التحول الرقمي يتعلق بالاستثمار في الفكر وأداء الأعمال.