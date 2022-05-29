في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة للبنك التجاري الكويتي، وتأكيدا لدوره الرائد في خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته، ساهم البنك في حفل التخرج لطالبات مدرسة النور المشتركة - بنات التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك، أماني الورع: يحرص البنك التجاري على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع أطياف المجتمع وعلى وجه الخصوص ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، حيث تكتسب هذه الفئة أولوية مطلقة في مبادرات البنك الاجتماعية وهو ما ينسجم مع سياسته ورسالته الاجتماعية الرامية إلى تقديم الدعم والرعاية للمجتمع الكويتي.



وبينت أن مبادرات البنك التجاري ومساهمته في رعاية الفعاليات التي تنظمها إدارة مدارس التربية الخاصة تأتي في إطار برنامج اجتماعي باشره البنك منذ وقت طويل يهدف دائما إلى وضع ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة في بؤرة اهتمام البنك بهدف دمجهم مع أقرانهم الأصحاء، منوهة في هذا الصدد أن رعاية البنك لفعالية تكريم الفائقات والخريجات جاءت تأكيدا لهذا التوجه، متمنية لهم دوام النجاح والتميز في جميع المجالات.



وفي ختام الحفل، قامت إدارة مدرسة النور المشتركة بنات بتكريم وتوجيه الشكر للبنك التجاري الكويتي مشيدين بجهود البنك ورعايته الدائمة للأنشطة المرتبطة بذوي الإعاقة البصرية ومنها هذه المناسبة المميزة التي ساهمت في إدخال السعادة على قلوب الخريجات والفائقات.