في إطار حرصه على صقل الخبرات الوطنية في كل مجالات العمل المصرفي ومنها مجال التدقيق الشرعي الداخلي استضاف البنك الأهلي المتحد ثلاثة من المتدربين الميدانيين على مدى أسبوع من خريجي الدفعة الرابعة من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد» والذي انطلق في بداية العام الحالي 2022 ضمن برنامج كفاءة تحت رعاية بنك الكويت المركزي وبإشراف معهد الدراسات المصرفية.



وفي هذا الصدد، صرح عبدالله طارق الشعيب مساعد مدير عام التدقيق الشرعي الداخلي في البنك الأهلي المتحد بأن إدراج برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد» ضمن الشهادات المعتمدة من بنك الكويت المركزي في برنامج كفاءة يعد بحد ذاته دعما لنظام حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت من خلال تعزيز وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي بمزيد من الكوادر البشرية ذات الكفاءة، ويأتي ذلك من خلال المنهج الخاص بشهادة المدقق الشرعي المعتمد، والذي تم إعداده من قبل عدد من الخبرات الوطنية، وقد وضعوا فيه خلاصة خبراتهم وتجاربهم المهنية، مما أضفى على المنهج الدراسي للشهادة جانبا عمليا يحاكي واقع الممارسات لأنشطة التدقيق الشرعي الداخلي في البنوك الإسلامية في الكويت، وهو ما يعد رافدا لتزويد المنخرطين في هذا البرنامج المهم بخبرات عملية تفيدهم في تطبيق ما تعلموه عند ممارسة نشاط التدقيق الشرعي الداخلي في بيئة العمل.