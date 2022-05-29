أعلنت مازيراتي عن إطلاق سيارة MC20 Cielo الرياضية الخارقة الجديدة، والتي تضمن الأداء الفائق المعتاد في سيارات مازيراتي المتميزة، والتي توفر تجربة قيادة لا تضاهى.



ويوحي اسم السيارة بمزاياها الاستثنائية، إذ يحتفي حرفا MC بعراقة العلامة في مجال سباقات السيارات، ويرمز الرقم 20 إلى العام 2020 الذي شهد دخول مازيراتي عصرها الجديد، وتسلط كلمة Cielo، التي تعني السماء، الضوء على تجربة قيادة لا تضاهى في السيارة وسط المساحات المفتوحة فضلا عن المزايا الفائقة المعتادة في طرازات الكوبيه.



وتأتي السيارة بمحرك Nettuno المميز والمكون من ست إسطوانات، وتوفر المزيج الأمثل من المزايا الرياضية والفخامة، والتي تتجلى في خاصية السقف الزجاجي المبتكر القابل للطي.



وتجمع مازيراتي MC20 Cielo بين الملامح التصميمية الجريئة التي تميز العلامة وتصميم سقفها الذي يعكس شكل الأفق السماوي، حيث يحظى هذا الطراز بنافذة مصنوعة من الزجاج الإلكتروكرومي (الزجاج الذكي) المتطور والذي يمكن تحويله فوريا إلى الوضع المعتم بكل سهولة من خلال الزر الموجود على الشاشة المركزية، ويعتمد هذا الزجاج على Polymer-Dispersed Liquid Crystal.

ويمتاز سقف السيارة بأنه الأفضل في فئته من حيث العزل الحراري وسرعة الفتح والإغلاق التي لا تتعدى 12 ثانية.



وتوفر هذه المزايا التقنية المتميزة لسيارة MC20 Cielo تجربة قيادة متعددة الحواس سواء كان السقف مطويا أو معتما، وتضمن سطوعا لا مثيل له داخل المقصورة عند تفعيل خاصية شفافية السقف.



وتحمل مازيراتي سبايدر بصمة إيطالية أصيلة، لا سيما مع تطويرها في مختبر مازيراتي للابتكار وتصنيعها في منشأة Viale Ciro Menotti التاريخية، على غرار طراز كوبيه.



وتسعى MC20 Cielo لتقديم تجربة مثالية، حيث تمتاز بوزنها الذي يتعدى طراز الكوبيه بـ65 كليوجراما فقط بفضل تصميمها فائق الدقة والجهود الاحترافية طوال مراحل تصميم السيارة.

ويضمن هيكل السيارة المصنوع من ألياف الكربون (على غرار الطرازات الثلاثة المرتقبة: كوبيه وسبايدر والنسخة الكهربائية مستقبلا)، صلابة التوائية فائقة فضلا عن معدل وزن إلى استطاعة مذهل، مما يتيح قدرة تحكم هائلة على الطرقات وفي مسارات السباق.



وتتسم السيارة بتصميمها الأنيق وطابعها الرياضي الجريء، إذ تتمتع بحضور يخطف الأنظار بفضل لمساتها المتقنة وخصائص الديناميكية الهوائية الاستثنائية المحسنة فيها والتي خضعت لاختبار شامل في نفق الرياح في حالتي طي السقف وإغلاقه.



وتسهم جميع الملامح التصميمية للسيارة في تحسين تجربة القيادة، حيث تم تزويدها بأبواب تفتح إلى الأعلى على غرار سيارة MC20 الرياضية الخارقة.



ويوفر تصميم هذه الأبواب مزيدا من السهولة أثناء ركوب السيارة أو النزول منها كما يتكامل مع التفاصيل الرائعة للمقصورة المصنوعة من ألياف الكربون والعجلة الأمامية البارزة بقوة.



وتتفرد نسخة الإطلاق بلون Acquamarina المعدني المطلي على ثلاث طبقات والذي يندرج في إطار برنامج Fuoriserie لتخصيص السيارات من مازيراتي، ويمتاز هذا اللون بتفاعله مع الإضاءة مما يعطي السيارة مظهرا لا مثيل له.

وتأتي قاعدة السيارة بلون رمادي فاتح مستوحى من هوية MC20 الرياضية، لتتماهى مع لون هيكلها الأزرق اللامع الذي تتغير درجاته وفقا لحركة السيارة مما يعزز جمالها ويبرز تفاصيلها الاستثنائية.



ويحمل الطراز الجديد مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة الفعالة، فضلا عن أجهزة استشعار للمساعدة على الركن وكاميرا الرؤية الخلفية وتقنية رصد النقطة العمياء والتي تتوافر في جميع إصدارات السيارة منذ بداية عام 2022، كما تتفرد مازيراتي سبايدر الجديدة بفرامل الطوارئ الذاتية ونظام معلومات إشارة المرور وكاميرا جديدة بزاوية رؤية 360 درجة.



وتم تزويد سيارة MC20 Cielo بنظام صوت Sonus faber الفائق كميزة اختيارية.



وحرصت الشركة على تحديث نظام الصوت المخصص في MC20 من فئة الكوبيه، والحائز على جائزة الجمعية الأوروبية لتقنيات الصوت والصورة، بما يلبي المتطلبات الصوتية الفريدة وتموضع مقصورة القيادة في السيارة، حيث يشمل النظام 12 مكبر صوت لتوفير الصوت الطبيعي الرائع الذي يميز أنظمة صوت Sonus faber.



ويجري التحكم في تجربة القيادة عن طريق نظام مساعد مازيراتي الذكي للوسائط المتعددة وتطبيق مازيراتي كونيكت.



وتعتزم الشركة خلال العرض العالمي الأول لسيارة مازيراتي سبايدر الجديدة التركيز على تصميم السيارة الذي يتماهى مع الأفق السماوي، لتأخذ الحضور إلى بعد متكامل وجديد كليا يوفر تجربة قيادة لا مثيل لها.