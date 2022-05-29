أعلن بنك برقان أنه سيقوم بتنظيم السحب نصف السنوي لحساب كنز للإعلان عن اسم الفائز المحظوظ بالجائزة التي تبلغ قيمتها 350 ألف دينار يوم 7 يوليو، ويتيح حساب كنز لأي عميل الدخول في السحب وزيادة فرصه للفوز بجائزة استثنائية بسهولة عند فتح حسابه قبل 31 مايو 2022 والحفاظ على رصيد أدنى 200 دينار حتى تاريخ السحب.

وتزيد فرص العملاء للفوز بجوائز سحوبات كنز، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.3 مليون دينار سنويا، كلما زادت إيداعاتهم.



وسيعلن بنك برقان، بالإضافة إلى اسم الفائز بجائزة السحب نصف السنوي، عن أسماء 4 فائزين بجوائز السحب ربع السنوي البالغة قيمتها 25 ألف دينار، و15 فائزا بجوائز قيمتها 5000 دينار في السحب الخاص بالفروع، بالإضافة إلى 20 فائزا بجائزة السحب الشهري وقيمتها 1000 دينار، ويشمل السحب الخاص بالفروع الفرع الرئيسي لبنك برقان بالإضافة إلى فروع حولي، بيان، الأحمدي، الشويخ الصناعية، السلام، الجهراء، الفردوس، الرقة، الجهراء الخيمة مول، خيطان، المطار، الجهراء قصر والفحيحيل السكنية.