عقدت شركة وفرة للاستثمار الدولي جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021 بنسبة حضور بلغت 99.7% حيث تمت الموافقة على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها ومنها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بواقع 30% من رأس المال بمبلغ 4.5 ملايين دينار وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما انتخبت الجمعية دلال هشام الريس لشغل منصب عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة للدورة التكميلية الحالية.



وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، كما تم سماع تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه، فضلا عن مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.



وحققت وفرة للاستثمار الدولي قفزة كبيرة في صافي أرباح السنة المالية المنتهية بنهاية 31/12/2021 بواقع 14.79 مليون دينار مقارنة بـ7.29 ملايين دينار للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بنمو بلغ 100%، كما قفزت ربحية السهم الواحد إلى 98.89 فلسا مقارنة بـ48.65 فلسا.



هذا، وبلغ اجمالي الإيرادات الشاملة للسنة المالية 2021 نحو 19.99 مليون دينار مقارنة بـ7.11 ملايين دينار في 2020، بينما بلغ مجموع الموجودات بنهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 نحو 112.28 مليون دينار مقارنة بـ90.36 مليون دينار للسنة المالية 2020، كما بلغ اجمالي حقوق الملكية بنهاية السنة المالية 2021 نحو 104.43 ملايين دينار مقارنة بـ86.35 ملايين دينار للسنة المالية 2020، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 7.85 ملايين دينار مقارنة بـ4.01 ملايين دينار.



كما اطلعت الجمعية العمومية على خلو الشركة من أي جزاءات المالية أو غير المالية وقعت عليها من قبل الجهات الرقابية، كما ناقشت البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وصادقت عليها، فضلا عن مناقشة تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وكذلك تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية.



كما وافقت الجمعية العمومية أيضا على استقطاع 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 لكل من حساب الاحتياطي الإجباري القانوني وحساب الاحتياطي الاختياري.