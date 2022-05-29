طارق عرابي



أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن «التجارة» ستخاطب وزارة المالية بشأن زيادة اعتمادات الميزانية السنوية المخصصة لدعم المواد التموينية والإنشائية.

وأكد المصدر أن الأمر يأتي تماشيا مع الارتفاع العالمي المضطرد في أسعار السلع الغذائية والمواد الإنشائية بشكل عام، متوقعا في الوقت ذاته أن يرتفع حجم الإنفاق على هذه الأنواع من الدعم بنهاية العام الحالي بأكثر من 50%، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع والمنتجات والنقل والشحن والتخزين.

وقال المصدر: «في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة لتأمين الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية والإنشائية، وبعد أن أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تحمل الحكومة فارق أسعار المواد التموينية، فإن الحاجة باتت ماسة لزيادة ميزانية الدعم حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها في توفير السلع والاحتياجات الأساسية المدعومة بنفس أسعارها السابقة ومن دون أن تثقل كاهل المواطن».