لم يجد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا أي صعوبة في تخطي الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-2 و6-4 و6-2 أمس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.



واحتاج الروسي اندريه روبليف المصنف سابعا إلى 3 ساعات للتغلب على التشيلياني كريستيان غارين. في المقابل تفوق الإيطالي يانيك سينر على الأميركي ماكينزي ماكدونالد.



وضمت قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من بلوغ الدور ثمن النهائي المصنف أول عالميا حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفوزه السهل على السلوفيني ألياز بيديني، ولحقه الإسباني رافايل نادال بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زانسهولب.

وبينما سيلتقي ديوكوفيتش اليوم مع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، سيلعب نادال مع الكندي المصنف التاسع فيلكس أوجيه-الياسيم قبل مواجهتهما المرتقبة في دور الـ 8.



كما استمر الصعود السريع للإسباني كارلوس الكاراز عندما قدم أداء مذهلا ليتغلب على الأميركي سيباستيان كوردا ويبلغ الدور نفسه لأول مرة. وشق المصنف الثالث الألماني ألكسندر زفيريف طريقه للدور نفسه بفوزه السهل على الأميركي براندون ناكاشيما.



ولدى السيدات، رفعت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، سلسلة انتصاراتها المتتالية الى 31 بفوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-3 و7-5 أمس في طريقها لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.



وتلتقي شفيونتيك في الدور التالي مع الفائزة من مباراة الصينية زهنغ كينوين او الفرنسية اليزي كورنيه.



وفي مباراة أخرى، وضعت الرومانية ايرينا كاميليا بيغو حدا لمغامرة الفرنسية ليوليا جانجان بالفوز عليها 6-1 و6-4.



وكانت جانجان حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجها التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة أولى عالميا سابقا في الدور السابق.