من المتوقع الانتهاء من بيع نادي تشلسي إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول غدا بحسب ما ذكر النادي اللندني في بيان أمس.

وكانت الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي «بريمييرليغ» قد منحتا الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ البالغة قيمتها 4.25 مليارات جنيه استرليني (5.3 مليارات دولار).

وتم طرح تشلسي للبيع مطلع مارس الماضي، قبل أيام من تعرض مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية بسبب صلاته القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتاحت قواته أوكرانيا فبراير الماضي، لكن البيع استغرق وقتا طويلا بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية إلى خزينة أبراموفيتش.

إلى ذلك، أصدر الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش بيانا رسميا بعد انتهاء عهده في ملكية النادي التي امتدت 12 عاما، قال فيه «فخور بأنه نتيجة لنجاحاتنا المشتركة سيستفيد ملايين الأشخاص الآن من المؤسسة الخيرية الجديدة التي يتم إنشاؤها، هذا هو الإرث الذي خلقناه معا، شكرا لكم.. رومان»، مضيفا «لقد كان شرفا في حياتي أن أكون جزءا من هذا النادي، أود أن أشكر جميع لاعبي النادي السابقين والحاليين والموظفين، وبالطبع المشجعين، على هذه السنوات الرائعة».

وأنهى إبراموفيتش بيانه قائلا «لقد مر ما يقرب من 3 أشهر منذ أن أعلنت عن نيتي بيع تشلسي خلال هذا الوقت، عمل الفريق بجد لإيجاد المالك المناسب للنادي الذي يكون في أفضل وضع لقيادة النادي بنجاح إلى الفصل التالي».