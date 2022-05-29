جدد الاتحاد العربي للتجديف الثقة بأمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتجديف عن قارة آسيا، وذلك خلال انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة 2022/2026 والتي أجريت في إطار اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الذي عقد في مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بالقاهرة، وتم فيه التجديد للمستشار خالد زين الدين من مصر كرئيس للاتحاد، ونور الدين الكريكشي من ليبيا لمنصب نائب لرئيس الاتحاد وممثلا للقارة الأفريقية، ومناقشة مواعيد ومكان البطولات العربية للتجديف داخل الصالات والتجديف الكلاسيكي والتجديف الشاطئي.



وقد أعرب الفودري عن اعتزازه وتقديره للثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، مشيرا إلى أن هذا المنصب يعكس حقيقة المكانة المتميزة التي وصلت لها الكويت، في مجال الرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة التجديف بشكل خاص.