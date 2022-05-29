طالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ألكسندر تشيفيرين الدوريات، بـ «القلق حيال أوضاعها» ردا على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، في أعقاب إقناع باريس سان جرمان للدولي الفرنسي كيليان مبابي البقاء في صفوفه عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.



وانتقد تيباس قرار مبابي واعتبره ازدراء لبطل إسبانيا من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات مع سان جرمان، واصفا العقد بأنه «إهانة لكرة القدم». وقال تشيفيرين «أنا لا أوافق على الإطلاق. هناك الكثير من الإهانات على أي حال في كرة القدم، وأعتقد أن كل دوري يجب أن يقلق حيال أوضاعه».



وأضاف السلوفيني «لا أعتقد أنه من الصواب أن تنتقد رابطة دوري رابطة أخرى. وحسب معرفتي، فإن عرض ريال مدريد لمبابي كان مشابها لعرض باريس سان جرمان».



وكان رئيس رابطة الدوري الفرنسي فنسان لابرون قد رد على تيباس في رسالة أعرب فيها عن «رفض، وكذلك عدم فهم» ما وصفه بـ «الهجمات» ضد باريس سان جرمان ودوري الدرجة الأولى الفرنسي.