قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) منع إقامة مباريات بين فرق أوكرانية وبيلاروسية في المسابقات القارية، بحسب لجنته التنفيذية، وذلك ردا على دعم مينسك للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.



وبررت الهيئة ذلك بتعزيز «سلامة الفرق، المسؤولين وأصحاب المصلحة الآخرين»، وهو ما لا يمكن ضمانه بسبب «النزاع المسلح الدائر حاليا».



وكان الاتحاد القاري تصرف بنفس الطريقة منذ 2014 مع الفرق الروسية والأوكرانية، بحيث لم تكن مواجهتهما ممكنة خلال عملية سحب القرعة.



ومنذ بداية مارس الماضي فرض ويفا على الأندية والمنتخبات البيلاروسية خوض مبارياتها البيتية على أرض محايدة ومن دون جماهير.



وكانت روسيا وأنديتها قد أقصيت من مختلف المسابقات الأوروبية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. كما استبعد الاتحاد الدولي (فيفا) روسيا عن إكمال مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.