تعملق جيمي باتلر بتسجيله أعلى رصيد له في الأدوار الإقصائية (47 نقطة) وقاد ميامي هيت إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 111-103، في نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، فارضا مباراة سابعة حاسمة على بطاقة نهائي الدوري.



وبتعادل سلسلة نهائي الشرقية 3-3، ستكون مباراة اليوم في ميامي فاصلة على مقعد النهائي الذي بلغه غولدن ستايت ووريرز بتخطيه دالاس مافريكس 4-1 في نهائي الغربية.



قال باتلر «ندرك ما هي قدراتنا. علينا التقدم خطوة والفوز في المباراة السابعة».



وتابع «كنا نعرف أنه يتعين علينا القدوم إلى هنا وتحقيق الفوز. نعرف أيضا أننا سنفوز في المباراة لتالية». وينطلق نهائي الدوري الخميس المقبل في سان فرانسيسكو.



وسجل باتلر 16 من 29 محاولة ميدانية، 4 من أصل 8 من وراء القوس و11 من 11 رمية حرة في 46 دقيقة من أصل 48 أمضاها في أرض الملعب.



أضاف إليها 9 متابعات، 8 تمريرات حاسمة، 4 سرقات وصدة «بلوك شوت».



قال مدرب هيت إريك سبولسترا «جلب جيمي إرادته التنافسية الليلة وكانت إرادة لا تسمح لنا بالخسارة».



ثقة ألهمت باتلر لبذل هذا الجهد الرائع «فريقي... المدربون وثقوا بي كثيرا. منحوني تلك الثقة للخروج ولعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة».



ويبحث هيت عن بلوغ الدور النهائي من الدوري للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، وذلك بعد خسارته أمام لوس أنجليس ليكرز عام 2020، علما انه أحرز آخر ألقابه في عام 2013.



في المقابل، يرغب بوسطن في بلوغ النهائي الأول منذ 2010 عندما خسر اللقب أمام ليكرز، علما أن لقبه الأخير يعود إلى العام 2008. ويحمل بوسطن الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالقاب الدوري بالتساوي مع لوس أنجليس ليكرز (17).