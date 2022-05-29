تفوق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول على الجميع في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة موناكو الكبرى الحلقة السابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الذي يقام اليوم، بينما احتل سائق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو المركز الثاني.



واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني المركز الثالث في الجولة تلاه الهولندي ماكس فيرستابن ساق رد بول ومتصدر الترتيب العام في البطولة.



وسجل بيريز أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و12.476 ثانية وتفوق بفارق 0.041 ثانية على لوكلير وبفارق 0.370 ثانية عن ساينز.



وينفرد فيرستابن بصدارة قائمة السائقين بعد أول ست جولات من الموسم متفوقا بفارق ست نقاط عن لوكلير الثاني الذي يسعى لأن يصبح أول سائق من موناكو يحرز نقاطا في سباق الإمارة منذ أن احتل لوي شيرون المركز الثالث في 1950.