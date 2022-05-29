استكملنا الاستعدادات لتهيئة أفضل الأجواء خلال اختبارات نهاية العام التي تنطلق اليوم

يوجد لدينا نقص في معلمي «العلوم» ولن يسير العمل في خط مستقيم دون التكامل التام

القطاع التعليمي يهم كل بيت وهو «جبل كبير» وتحركه يحدث مشكلة ويؤثر على المجتمع



عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير منطقة الجهراء التعليمية بالإنابة حمد السعيد استكمال الاستعدادات لاختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر والتي تنطلق اليوم بعودة شاملة، مشيرا إلى ان الجميع يعمل لإنجاح سير الامتحانات وتوفير أفضل الأجواء للطلبة. وقال السعيد في لقاء مع «الأنباء» ان العملية التعليمية بشكل عام تحتاج الى بيئة صحية صالحة للعمل وصدق النيات ورد الجميل إلى الكويت، مشددا على ان العمل لن يسير في خط مستقيم دون ان تكون الأدوار متكاملة وقبل ان نفكر في تطوير أي عملية إدارية مقبلة يجب علينا ان نقيم ونشخص الوضع الحالي في جميع معاييره خاصة ان القطاع التعليمي يدخل كل بيت ويؤثر على سير المجتمع بشكل كامل وهو جبل كبير وبتحركه تحدث مشكلة.



ولفت إلى ان بعض مدارس المنطقة تعاني من نقص في معلمي مادة العلوم «الذكور»، إضافة الى عدم وجود عقود للحراسة والعمالة، والعمل يسير في ظل هذه الظروف بجهود ذاتية، مشيرا إلى ان الجائحة أثرت على العملية التعليمية والطلبة كانوا أمام أمرين الدراسة أو التوقف عنها لذلك أخذنا بأقل الخسائر والتعليم بنظام المجموعتين، وفيما يلي التفاصيل:



تنطلق اليوم اختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر الثانوي، حدثنا عن الاستعدادات لهذه الفترة؟



٭ لله الحمد استعداداتنا على قدم وساق وهذا ليس بالشيء الجديد، فأهل الميدان يعون جيدا أهمية الامتحانات خاصة انها تشهد عودة شاملة للطلبة وليس كما حدث في الفصل الدراسي الأول بنظام المجموعتين، ولم نواجه اي مشكلات في عملية الإعداد للاختبارات وتجهيزها، إضافة الى ذلك فالتصحيح سيكون كالمعتاد أولا بأول والجميع يعمل لإنجاح سير الامتحانات وتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة.



ماذا عن امتحانات الثانوية العامة؟



٭ لا شك انها تخضع لنظام مختلف ويوجد كنترول والتعامل مع آلية الاختبارات لن تكون في المنطقة بل عن طريق الكنترول بقسميه العلمي والأدبي وطلبة المعهد الديني الذين سيشاركون في الوقت نفسه وسنستضيفهم في مدارسنا مع طلبة المسائي والمنازل، ناهيك عن الاستعانة ببعض مدارس المرحلة المتوسطة لأداء اختبارات نهاية العام لطلبة الثانوية العامة من خلال 25 لجنة تم تجهيزها وهنا لابد من الإشادة بالإدارات المدرسية ومدرائها الذين يعملون بكل إخلاص لخدمة أبنائنا الطلبة.



إلى أين وصل موضوع المراسلين والعمالة في المنطقة والمدارس؟



٭ لا يوجد أي شيء جديد فقد انتهت العقود منذ بداية شهر رمضان وخاطبنا الوزارة وأبلغناها بذلك ومازلنا ننتظر وإن شاء تحل هذه الأمور قريبا.



كيف تسير آلية العمل في ظل هذه الظروف؟



٭ تسير بالجهود الذاتية والتعاون والتكاتف بين العاملين في الإدارات المدرسية الذين يعملون بشكل مكثف لعبور هذه المحطة، كما ان أهل الميدان التربوي كان لهم دور كبير في إنجاح العام الدراسي منذ انطلاقته.



هل لديكم نقص في الهيئات التعليمية؟



٭ بالنسبة لمنطقة الجهراء التعليمية لا توجد بها مدارس جديدة في العام الدراسي المقبل وبالتالي لا نعاني من نقص في المعلمين او المعلمات باستثناء مادة العلوم «ذكور» وأتوقع ليس الجهراء فقط بل أغلب المناطق التعليمية تعاني من هذا النقص.



ماذا عن استعداداتكم للعام الدراسي المقبل؟



٭ نحن الآن في مرحلة «القفال» للعام الحالي وبعد انتهائه سندخل في موضوع التقييم وهو حساس وكبير جدا ويحتاج لمجهود مضاعف من خلال لجان تعمل بالمنطقة بعدها نتوقف ونراجع التقييم لمعرفة أعداد طلبة الثاني عشر والمقبلين من مرحلة رياض الأطفال، وبناء عليه تتضح الحاجة عن طريق قسم التخطيط والذي يعمل ذلك كالمعتاد كل عام عبر لغة الأرقام، ثم نأتي لموضوع التنقلات خارج وداخل المنطقة سواء من معلمين أو وظائف إشرافية وكل هذا يحتاج الى جهد جبار بالتعاون مع إدارة التنسيق وبإذن الله نتجاوز هذه الأمور ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل موضوع العمالة سيتم حله إضافة إلى الصيانة والميزانيات؟!، أتمنى ان نجد حلا في أسرع وقت، خاصة أن العام المقبل ستكون العودة الطلابية شاملة رغم ان نظام المجموعتين خفف من مشكلة العمالة والازدحام المروري.



هل ترى ان الطلبة دفعوا الثمن بشأن نظام المجموعتين؟



٭ اختلف معاك في هذا الجانب فالطلبة كانوا أمام أمرين خلال جائحة كورونا أما الدراسة أو التوقف عنها لذلك علينا ان نأخذ أقل الخسائر وبالفعل تم تطبيق نظام المجموعتين.



وماذا عن الفاقد التعليمي وأثره على مستوى الطلبة؟



٭ الفاقد التعليمي لا يقف فقط عند المدرسة ويهمل دور ولي الأمر لابد ان يكون هناك تعاون لذلك يجب ان تتكامل الأدوار لمصلحة أبنائنا الطلبة والأهم من ذلك التركيز على المواد الأساسية لأنها مفاتيح التعليم وهذه المشكلة قد تكون في المرحلة الابتدائية والمتوسطة ولكن طالب الثانوي من المفترض ان يعتمد على نفسه ويعرف ماله وما عليه.



كيف تتم معالجة الفاقد التعليمي من وجهة نظركم؟



٭ منذ شهر مارس، التواجيه الفنية واللجان في المدارس تعمل كخلية نحل لمعالجة هذا الوضع أضف الى ذلك فالمشكلات تخلق الفرص والدليل على ذلك حصدنا العديد من المراكز في القراءة والرياضيات والعلوم رغم الظروف الصعبة بسبب الجائحة التي أثرت بالطبع على العملية التعليمية لكن دورنا ألا نقف مكتوفي الأيدي وأتوقع ان يكون القادم أجمل في السنة المقبلة.



بشكل عام ماذا تحتاج العملية التعليمية؟



٭ العملية التعليمية تحتاج الى بيئة صحية صالحة للعمل وصدق النيات ورد الجميل الى الكويت وان نضعها نصب أعيننا والنية موجودة والعملية التربوية تختلف عن اي عمل آخر، فهي بحاجة الى أدوار تكاملية، فلن يسير العمل في خط مستقيم وممتاز دون ان تكون الأدوار متكاملة، وقبل ان نفكر في تطوير اي عملية إدارية مقبلة يجب ان نقيم ونشخص الوضع الحالي بجميع معاييره التعليمية والإدارية والقانونية والتربوية، وإذا تم اتخاذ قرار فلابد ان يكون مبنيا على أسس قوية بعد معالجة الخلل وعند معرفتنا لنقاط القوة والضعف ننطلق اما ان يحدث تطوير دون تقييم فهذا غير ممكن والقطاع التربوي والتعليمي يدخل ويهم كل بيت ويؤثر على سير المجتمع بشكل كامل وهو «جبل كبير» وبتحركه تحدث مشكلة.



هل لديكم مناصب شاغرة؟



٭ المناصب الشاغرة كثيرة خاصة في الوظائف الإدارية ورفعنا كتبا للوزارة بذلك وبانتظار التسكين، ونتمنى ان يكون قريبا حتى يستقر العمل في المنظومة التربوية للمنطقة التعليمية.



بابه مفتوح للجميع



لم يتوقف حمد السعيد عن استقبال المراجعين أثناء إجراء اللقاء معه وظل باب مكتبه مفتوحا للجميع، حيث كان ينجز معاملات المراجعين ويرد على أسئلة «الأنباء» في الوقت نفسه وبرحابة صدر وتعامل راق جدا.