الهولي: «المعلمين» تسعى لرفع مكانة المعلم وإبراز المواهب

عبدالعزيز الفضلي



هنأ وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان الهيئة التعليمية والطلبة الحاصلين على جوائز خليجية وعربية وعالمية، متمنيا لهم الاستمرار في التميز.



جاء ذلك خلال رعايته وحضوره لحفل التكريم الذي أقامته جمعية المعلمين الكويتية أول من أمس.



وقال السلطان: أهنئكم من كل قلبي تهنئة أب حان ملأت الفرحة جوانبه بتفوق أبنائه، شاكرا لكم جهدكم، ومثمنا عطاء وتفاني من ساعدوكم وساندوكم ومنحوكم من وقتهم وعلمهم وحياتهم، حتى غدوتم مصابيح مضيئة، ومعالم بارزة في طريق الناجحين.



وبارك للمعلمين الذين حصدوا هذه الجوائز، مشيرا الى أن عطاءهم الممتد يثلج الصدر، ويبهج النفس، وهو ارتقاء لسلم الإبداع والتألق يطمئننا على مستقبل وطننا، ويضيء معالم طريق التميز والتفوق لزملائكم وطلابكم وأبنائكم، ولا يسعني في هذه اللحظات المفعمة بالبهجة والسرور، إلا أن أتوجه بالشكر والعرفان والامتنان لكل ولي أمر ساند هؤلاء الأبطال، ليصلوا إلى هذا التميز، داعيا الله عز وجل أن يديم عليهم هذا الإخلاص والتفرد، لنراهم بعد أعوام قليلة في مراكز نرضاها لهم ويرضونها لأنفسهم ولوطنهم.



وأعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى جمعية المعلمين وكل التربويين القائمين على هذه المبادرة لتكريم تلك الكوكبة من أبنائنا ومعلمينا، مما يسهم في تعزيز جهود وزارة التربية في تبني المبدعين والمتميزين وحسن رعايتهم حرصا على استثمار تلك المواهب والارتقاء بها.



من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي بجميع الحضور في حفل تكريم الحاصلين على جوائز دولية من المعلمين والمدارس والطلبة والطالبات والفرق الرياضية الحاصلة على بطولات محلية والفرق العاملة في المشروع المتميز للريادة التربوية «أتمنى»، لافتا الى ان الحفل يأتي في إطار حرص الجمعية على رفع مكانة المعلم وإبراز المواهب وتشجيع الميدان التربوي. وأضاف الهولي: نتوجه بخالص التهاني والتبريكات لكل من حصل على جوائز دولية من أهل الميدان التربوي للعام الدراسي 2021/2022 وكل الشكر والتقدير لراعي الحفل الوكيل المساعد للتعليم العام على رعايته واهتمامه وتشجيعه المستمر للمواهب.



وذكر الهولي ان هذا الحفل والتكريم يأتي ضمن رؤية كويت 2035 التي تنشد المكانة الدولية والعالمية في مختلف المحافل العالمية والمرتكزة على رأسمال بشري ابداعي، فهنيئا بهذا الرأس المال البشري الإبداعي على تميزهم رغم الصعوبات والتحديات المتمثلة في جائحة كورونا وإصرارهم على رفع علم الكويت في المحافل المختلفة والدولية.