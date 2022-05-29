أعلن أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد المطيري أن الهيئة الإدارية للاتحاد عقدت اجتماعا بعد تخرج عدد من أعضاء الهيئة الإدارية، وهم كل من: سعود الظفيري، عبدالرحمن الحربي، رجا البغيلي، وفهد الأنصاري، مضيفا أن الاجتماع جاء برئاسة عبدالله العازمي، وبحضور د.محمد الرشيدي ممثلا عن عمادة شؤون الطلبة.



وأوضح المطيري أن الهيئة الإدارية قامت بتوزيع مناصب الخريجين على أعضاء الاتحاد المستمرين وبالتراضي فيما بينهم، حيث تولى فلاح الشريف منصب أمين عام الاتحاد ونائب الرئيس لشؤون المعاهد، وتولى نواف الشمري منصب نائب الرئيس لشؤون الكليات ورئيسا للجنة المستجدين، وتولى يوسف التميمي منصب رئيس لجنة البرامج والأنشطة ورئيسا للجنة الإعلامية ولجنة العلاقات العامة، وتولى عبدالسلام المطرفي منصب أمين الصندوق والمدير التنفيذي للاتحاد، وتولى عبدالعزيز الخالدي منصب نائب الرئيس للتنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة الطلابية واللجنة الرياضية.



وتمنى المطيري لزملائه أعضاء الاتحاد ممن أسندت إليهم مهام جديدة السداد والتوفيق في أداء مهامهم على أكمل وجه.