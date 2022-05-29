عبدالعزيز الفضلي

تنطلق اليوم الأحد اختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر وتستمر حتى 6 يونيو المقبل للمرحلة المتوسطة و9 من الشهر نفسه للصفين العاشر والحادي عشر، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي بقسميه العلمي والأدبي 12 الشهر المقبل، وتكون اليوم العودة كاملة دون قيود أو شروط احترازية بعد أن تم رفعها مع عودة الحياة الطبيعية، حيث قامت الوزارة بجهود مكثفة لتهيئة الجو والمناخ المناسب ليؤدي الطلبة امتحاناتهم.



ويبلغ إجمالي عدد المسجلين في المرحلة المتوسطة 160446 طالبا، بينهم 40151 في الصف السادس، و39647 في الصف السابع، و40542 في الثامن، و40106 في التاسع، أما المسجلين في الصفين العاشر والحادي عشر الثانوي 76762 بينهم 38361 طالبا في العاشر و25336 بالصف الحادي عشر علمي، و13065 طالبا بالقسم الأدبي. وتبدأ اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر الثانوي الموحدة في الثامنة صباحا بالمناطق التعليمية الست بامتحان مادة الفيزياء للصف العاشر، وامتحان الرياضيات لطلبة الحادي عشر علمي، ومبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد لطلبة القسم الأدبي.



وعلى صعيد متصل، أصدر وكيل التعليم العام أسامة السلطان نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها لمديري المدارس رؤساء لجان اختبارات الفترة الدراسية الثانية اعلن خلالها تخصيص خط مباشر للرد عن أي استفسار بخصوص امتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي لجميع الصفوف على الأرقام التالية في الكنترول المركزي العلمي:



22519762 ـ 22530206.