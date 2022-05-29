مرضعة: ضرورة تقييم الأساليب التربوية والتعليمية في المدارس لننشئ جيلاً مثقفاً متعلماً قادراً على العمل

آلاء خليفة



أطلقت الجامعة الأسترالية في الكويت منتدى «إعادة تقييم القطاع التعليمي لمستقبل مزدهر ومستدام» في مقر الجامعة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر الكندري، وحضور رئيس الجامعة د.عصام زعبلاوي، والأسرة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد م.الكندري أهمية ودور مجلس الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميز من خلال اعتماد أعلى درجات ضبط الجودة والرقابة المؤسسية لحفظ وضمان جودة وتميز مخرجات التعليم الخاص، وإعطاء المؤسسات التعليمية الخاصة المساحة اللازمة لتطوير أدائها في ظل المنافسات بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وقال الكندري في كلمة له عبر الفيديو خلال افتتاح المنتدى: ان الكويت تحتضن عددا من الجامعات الخاصة التي تقدم تخصصات علمية وأدبية لتصبح رافدا أساسيا للعملية التعليمية في البلاد، وتلبية لرغبات وطموحات معظم الطلبة الراغبين بمتابعة دراساتهم داخل البلاد، لافتا إلى ان الكويت حريصة على استمرار العملية التعليمية بالمستوى المطلوب نفسه لتحقيق النتائج المرجوة وضمان نوعية مخرجاتها بما يتناسب مع متطلبات مجتمعات المعرفة واحتياجات الاقتصاد.



وأعرب الكندري عن فخره بعقد مثل هذه المنتديات في الكويت، موضحا ان محور المنتدى سيكون حول إعادة تقييم القطاع التعليمي لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لعملية التعليم والتعلم، إضافة إلى أنه يدعم المسيرة التعليمية في الكويت التي تؤمن بأهمية التعليم وقدرته على تسهيل التغيير والتحول.



وبين الكندري ان المنتدى يسلط الضوء على واقع القطاع التعليمي والإجراءات المتعلقة بعمليات التعليم والتعلم والتقييم، وإيجاد حلول لتخطي الصعوبات التعليمية التي تواجه القطاع، خاصة في ظل التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا بهدف الوصول إلى طرق متميزة في التعليم والتعلم وتمكين قدرات الشباب لإيجاد الحلول المتطورة للتحديات، وبناء قدرات ابتكارية للمشاركة في تحقيق تطلعات الخطة التنموية الطموحة للكويت «كويت 2035».



وأفاد الكندري بأن المنتدى يساعد على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير أفضل الممارسات التعليمية وتعزيز التعاون الهادف والشراكات الاستراتيجية، لإعداد وتوفير جيل جديد من الكفاءات قادر على العمل والابتكار والريادة والنجاح خلال مسيرته أثناء الدراسة وما بعدها.



وشكر الكندري الجامعة الأسترالية ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية على الجهود العظيمة التي بذلت في دعم وتطوير عملية التعليم والتعلم بما يتماشى مع المعايير الدولية، متمنيا للجميع التوفيق.



من جانبها، أوضحت مديرة مركز التعليم والتعلم في الجامعة الأسترالية رولا مرضعة ان المنتدى سلط الضوء على إعادة تقييم القطاع التعليمي من أجل مستقبل مستدام. وأشارت مرضعة إلى ان التعليم أساس في تقدم الدول، لاسيما الكويت خاصة فيما يتناسب مع رؤية الكويت 2035.



وتساءلت: «هل هذا التعليم يؤدي إلى تخريج طلبة قادرين على العمل في سوق العمل ومنتجين؟»، لذا كانت هناك ضرورة لتقييم الأساليب التربوية والتعليمية في المدارس، حتى نبني جيلا مثقفا متعلما قادرا على العمل في قطاعات العمل المختلفة»، مؤكدة ان التعليم ليس مجرد شهادة فقط لخلق نوع من التعليم المستدام الذي لا يتوقف عند أي حدود.



3 حلقات نقاشية متكاملة



قدم منتدى الجامعة الأسترالية في الحلقة النقاشية الأولى المهارات المطلوبة ومستقبل الأولويات الرئيسية لرؤية الكويت 2035 تحت إشراف مديرة مركز التعليم والتعلم في الجامعة الأسترالية رولا مرضعة لمناقشة التعليم في عصر الاقتصاد القائم على المعرفة والمهارات المطلوبة ومستقبل العمل، وتطوير استراتيجية لسوق العمل في الكويت، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومهارات للقرن الحادي والعشرين.



فيما تطرق المنتدى في الحلقة النقاشية الثانية عن التحول الرقمي ومستقبل التعليم والتعليم العالي تحت إشراف أستاذ مساعد قسم هندسة البترول في الجامعة الأسترالية جان الأشقر لمناقشة اثر التعلم المبني على الألعاب على الأداء الأكاديمي لطلبة الجامعة، وتحول التعليم العالي للثورة الصناعية الرابعة، والمؤهلات الدقيقة في النهج الأوروبي جديد للتعلم مدى الحياة.



وأخيرا عرض المنتدى في الحلقة النقاشية الثالثة عدة مواضيع أبرزها عن الصحة النفسية للمعلمين والطلبة بعد الجائحة تحت إشراف أستاذ مساعد في قسم التسويق في الجامعة الأسترالية د.بدور الشخص لمناقشة دعم صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي بعد الجائحة والصحة النفسية بعد جائحة «كورونا».