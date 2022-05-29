آلاء خليفة



أعلنت مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس د.رواء الجارالله عن عقد اختبار القدرات الاكاديمية بموقع الجامعة في مدينة صباح السالم الجامعية أمس السبت.



وبخصوص ما تردد عن منع دخول طلبة لاداء الاختبار، قالت الجارالله في تصريح لـ«الأنباء»: تقدم أمس لاداء اختبار القدرات الاكاديمية 7000 طالب وطالبة وهناك نحو 60 طالبا تأخروا عن الحضور لمدة 45 دقيقة من بدء موعد الاختبار، ووفقا للوائح فان الطالب الذي يتأخر عن الاختبار بعد مرور 45 دقيقة لا يسمح له بدخوله.



وأضافت: اما فيما تردد بأن تأخر الطلبة كان لدقائق معدودة فهذا الكلام غير صحيح وعار من الصحة تماما، وانا على اتم الاستعداد لأن اقدم اعتذارا رسميا للطالب اذا كان تأخره لدقائق معدودة واجعله يعيد الاختبار مرة اخرى واتحدى اثبات ذلك، مشيرة إلى ان اختبار القدرات الاكاديمية سار بكل سلاسة وهدوء، والاختبارات تمت بشكل طبيعي.