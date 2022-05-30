بشرى شعبان



أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان التسجيل في مشروع «تدريب الطلبة» انطلق في 17 ابريل الماضي ومستمر حتى 16 يونيو ومتاح آليا، مؤكدة ان التدريب سيكون لمدة 4 ساعات يوميا لمدة شهر من 17 يوليو إلى 16 أغسطس. وقالت المزيد في لقاء مع «الأنباء» إن المشروع يهدف إلى تغيير قناعات الشباب للعمل في القطاع الخاص وإكسابهم مهارات جديدة وحب للعمل، مشيرة الى أن القطاعات المشاركة في المشروع هي: البنوك والاستثمار وقطاعات التجزئة والتأمين والجمعيات التعاونية والاتصالات وغيرها من القطاعات، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثينا عن أهداف مشروع تدريب الطلبة في فصل الصيف؟



٭ المشروع يستهدف بالدرجة الأولى تغيير قناعات الطلبة والشباب حول العمل في القطاع الخاص، وإكسابهم مهارات جديدة في قيم العمل، ومعرفة احتياجات السوق بالقطاع الخاص، بالإضافة الى بث روح التحدي وحب العمل الخاص.



ماذا عن شروط المشاركة في المشروع، وما الفئات المستهدفة؟



٭ من أهم شروط المشاركة في التدريب ان يكون المتقدم كويتي الجنسية، ومسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية: طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي، طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين، طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية، وألا يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة (للدبلوم والجامعة)، والفئات المستهدفة بالدرجة الأولى هم الشباب والطلبة.



ما المؤسسات والقطاعات المشاركة في مشروع تدريب الطلبة؟



٭ المؤسسات والقطاعات المشاركة في المشروع عديدة وهي: البنوك وشركات الاستثمار وقطاعات التجزئة والتأمين والجمعيات التعاونية وشركات الاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى.



ماذا عن آلية تسجيل المشاركين وساعات التدريب اليومية ومدة المشروع؟



٭ يتم تسجيل المشاركين في المشروع آليا حتى اكتمال العدد على الرابط التالي: www.manpower.gov.kw (مشروع تدريب الطلبة) ومازال التسجيل متاحا، حيث انطلق في 17 أبريل ويستمر حتى 16 يونيو المقبل، والتدريب يكون 4 ساعات في اليوم ولمدة شهر من تاريخ 17 يوليو حتى 16أغسطس المقبلين.



ما رسالة الهيئة للشباب الكويتي لحثهم على الاستفادة من البرنامج؟



٭ الهيئة العامة للقوى العاملة تسعى لتفعيل أدواتها بهدف تغيير قناعات الجميع، وخاصة شريحة الشباب، نحو العمل في القطاع الخاص وخاصة من لايزالون في مراحل التعليم، وحرصنا من خلال برنامج تدريب الطلبة على تأهيلهم ووضعهم في بيئة العمل بالقطاع الخاص وتدريبهم على التكيف معها وخاصة من هم في مراحل الدراسة النهائية بهدف توجيههم إلى العمل في «الخاص» بعد تخرجهم.