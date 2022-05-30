بن غيث: 16 ألفاً و289 طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة بمنطقة حولي أدوا الاختبارات

الظفيري: الأمور سارت على ما يرام.. وتعاون كبير من أولياء الأمور مع الإدارات المدرسية

عبدالعزيز الفضلي



وسط أجواء هادئة ومستقرة، انطلقت صباح امس اختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر حيث تستمر حتى 6 يونيو لـ «المتوسطة» و9 منه للصفين العاشر والحادي عشر، وقد التئم شمل جميع الطلبة في وقت واحد لتعيد الاختبارات الحياة الطبيعية للمدارس عقب عامين من الدوام بنظام المجموعتين بسبب جائحة كورونا، وأدى الطلبة اختباراتهم دون أي مشكلات أو عراقيل بفضل استعدادات الادارات المدرسية ومتابعة القيادات التربوية التي قامت منذ الصباح الباكر بجولات تفقدية على اللجان للاطمئنان على سير العمل فيها.



وفي هذا السياق، قال مدير منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث إن اليوم الأول من اختبارات طلبة المتوسط والثانوي مر بسلام بفضل جهود العاملين في المنطقة والإدارات المدرسية التابعة لها، مشيرا الى ان الامور سارت بشكل ميسر ووفق الخطة المرسومة.



ولفت بن غيث إلى ان عدد طلبة المرحلة المتوسطة الذين خضعوا لاختبارات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2021-2022 بلغ نحو 16 ألفا و289 طالبا وطالبة، مقسمين على 36 لجنة في مختلف مدارس المنطقة، بالإضافة الى 7 آلاف و874 طالبا وطالبة في صفوف الثانوية ماعدا الثاني عشر مقسمين على 42 لجنة، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.



كما قام مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني بجولة على عدد من لجان الامتحانات بالمرحلة المتوسطة والثانوية في الصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والادبي لتفقد سير لجان الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجان والادارات المدرسية.



من جانبه، قال مدير مدرسة عبدالرحمن خالد العبدالجادر المتوسطة للبنين محمد الظفيري لـ «الأنباء» ان الامور سارت على ما يرام في اليوم الاول وادى الطلبة اختباراتهم بكل همة ونشاط، مشيرا الى ان اليوم كان مميزا حيث شهد عودة كاملة للطلبة ولاول مرة منذ عامين.



وأشاد الظفيري بتعاون اولياء الامور مع الادارة المدرسية وحضور الطلبة في الوقت المحدد، مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها المعلمون لخدمة الطلبة وانجاح سير عملية الامتحانات والدور الكبير للقيادات التربوية والمنطقة التعليمية على تذليل الصعاب امامنا.



وفي السياق ذاته، أكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد العجمي أن سير لجان الاختبارات في اليوم الأول كان مطمئنا، موضحا أن الادارة حرصت على توفير الاجواء المريحة للطلبة أثناء تأدية اختباراتهم، لافتا إلى أنه تفقد عددا من اللجان في المدارس شملت مختلف الصفوف المتوسطة والثانوية لاسيما الدارسين في نظام التعليم المسائي والمنازل.



وأشار العجمي إلى أن اجمالي الدارسين والدارسات في الصف العاشر نظام التعليم العام والكبار والمنازل يبلغ 3 آلاف و87 طالبا وطالبة والحادي عشر أدبي يبلغ ألفا و705 طلاب والحادي عشر علمي بلغ ألفا و909 طلاب، مبينا أن المنطقة سجلت 198 حالة غياب في الصف العاشر و209 حالات في الحادي عشر أدبي، و135 حالة في الحادي عشر علمي.