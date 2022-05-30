ثامر السليم



أكد المرشح لانتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس عن كلية الدراسات التكنولوجية للدورة المقبلة 2022 - 2024 ضمن قائمة النهضة الأكاديمية د.خالد الهيفي أهمية الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم اللبنة الأساسية في منظومة التعليم التي يعول عليها في بناء جيل للمستقبل متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على مواكبة المستقبل.



وأشار الهيفي إلى أن هناك العديد من القضايا التي تهم أعضاء هيئة التدريس يجب الانتباه إليها والعمل على معالجتها وفق رؤية جديدة وواقعية تسهم في تطوير العنصر البشري وبيئة العمل وهو ما سيعود بالنفع على المنظومة بشكل عام.



وأوضح د.الهيفي أن محور برنامجه الانتخابي يتضمن الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والمحافظة على مكتسباتهم وتمكين وإبراز تخصصاتهم في مؤسسات الدولة إضافة إلى سرعة إقرار الكادر الجديد.



وأضاف الهيفي أنه يجب أن يكون هناك تحرك عملي لفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب دون المساس بمكتسبات أعضاء هيئة التدريب، لافتا في المقابل إلى أهمية ضم كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية.



واختتم الهيفي تصريحاته بالتأكيد على سعيه إلى خدمة أعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركة فاعلة وتعاون مع كل الزملاء تحقيقا للهدف المشترك وهو مستقبل أكاديمي مشرق، ولذلك كان اختيار شعار معا يتحقق الإنجاز يحمل رسالة واضحة أن النجاح لا يحققه فرد بل من خلال جهد حقيقي مشترك يحقق التطلعات المرجوة ويعود بالنفع على المنظومة التعليمية ويخدم الكويت.