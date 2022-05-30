أقام قسم التسويق والعلاقات العامة بكلية بوكسهل الكويت وللسنة العاشرة على التوالي بتنظيم فعاليات المعرض الوظيفي السنوي في حرم الكلية ـ أبوحليفة وذلك بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص.



وافتتح المعرض رئيس الكلية د.علي عريفة بحضور رئيس قسم الدراسات الإدارية د.أرزو حراف وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن المؤسسات المشاركة في المعرض بالإضافة إلى عدد كبير من الطالبات وخريجات الكلية.



وأقيم المعرض تحت رعاية الهيئة العامة للقوى العاملة وبمشاركة أكثر من 13 شركة منها: شركة نفط الكويت، بنك بوبيان، مؤسسة إنجاز الكويت، LOYAC، شركة أجيليتي، شركة UBuy، DHL، شركة نستله، شركة KDD، شركة SOS HR solutions، وStudent HUB، وغيرها من الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص والحكومي.



وأشارت منظمة المعرض كارول بيم الى أن المعرض الوظيفي السنوي وغيره من الانشطة، كورشات العمل والدورات والمحاضرات التي تقوم بها الكلية على مدار السنة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، تهدف الى إرشاد الطالبات والخريجات لتحديد مسيراتهن المهنية وتطوير مهاراتهن العملية، وبالأخص في المجالات الحديثة التي استجدت في السنوات العشر الأخيرة، نظرا للتطورات التكنولوجية والعلمية التي تشهدها الكويت.



وقال عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإدارية الأستاذ باسم القاسم: ان المعرض اتاح الفرصة لطالباتنا بالتعرف على ما تقدمه مؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص من فرص ومتطلبات وتعريفهن على الطرق التقديم وشروط الوظيفية.



وتقدم كلية بوكسهل الكويت برامج اكاديمية متميزة لطالباتها مما يؤهلهن للتميز في سوق العمل، والذي يكون سببا في تعيينهم من الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.