عبدالعزيز الفضلي



أبدت مجموعة من مديرات رياض الأطفال استغرابهن من عدم فتح برنامج النظم المتكاملة المعني بتقويم كفاءة الموظفين حتى الآن من قبل ديوان الخدمة المدنية مع قرب نهاية دوام رياض الأطفال في 9 يونيو المقبل، وطالبن «التربية» بالتدخل بشكل مباشر وسريع لمعالجة هذا الأمر الذي سيحملهن أعباء مضاعفة في حالة استمرار التأخير بفتح البرنامج وقد يدفعن لمواصلة العمل في فترتين صباحية ومسائية وخلال فترة بدء الإجازة الصيفية، وعلى حساب مسؤولياتهن الأسرية.



وأشارت إحدى المديرات إلى أن من المؤسف أن تصبح مسألة فتح النظم المتكاملة في موعد مناسب قضية سنوية تعاني منها الإدارات المدرسية وخاصة في مرحلة رياض الأطفال، في الوقت الذي لا يراعي فيه ديوان الخدمة المدنية الوضع الاستثنائي للإدارات المدرسية ومواعيد بدء نهاية الدوام، داعية الوزارة إلى أن يكون لها موقفها وتحركها الجاد لمعالجة قضية تمس شريحة مهمة من العاملين لديها.