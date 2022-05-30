يشارك بنك وربة في المعرض الوظيفي لجامعة الكويت من تاريخ 29 مايو وحتى 2 يونيو.



وتأتي هذه المشاركة انطلاقا من حرص البنك على رعاية وتطوير الطاقات الشبابية الوطنية منها من خلال توفير فرص العمل ومساعدتهم على تحديد مساراتـهـم الـوظيـفـيـة وتطويرهم عن طريق تعريفهم بطبيعة العمل في البنك والرد على استفساراتهم سواء الخاصة ببنك وربة أو بالقطاع المصرفي بشكل عام وذلك لتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي.



وأكد مدير تنفيذي إدارة المكافآت والتوظيف في بنك وربة براك عبدالمحسن النكاس أن هذه المشاركة تعد فرصة ليست فقط للطلبة وحديثي التخرج، بل أيضا فرصة لبنك وربة لمعرفة توقعات وتطلعات الجيل القادم المتجددة لسوق العمل، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات المستمرة في سوق العمل للحفاظ وتعزيز مكانة البنك في شتى النواحي من خلال الاستثمار والتطوير في رأس المال البشري وصقل الطاقات الشبابية ومواكبة التطور الرقمي. وأضاف النكاس أن بنك وربة وضع استراتيجية متكاملة تماشيا مع استراتيجية البنك التي تهدف لتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مستقبلهم المهني في مختلف المجالات، مضيفا أن استثمار الطاقات الشبابية الكويتية هو استثمار وطني ومسؤولية اجتماعية.