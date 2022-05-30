اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثاني للأمن السيبراني وأمن المعلومات (InfoSec Summit’22)، والذي عقده قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية بالتعاون مع قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول، تحت رعاية د.يوسف الرومي، مدير جامعة الكويت.



هذا، وقد شارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك حضوريا وعبر تقنية البث المباشر في منصة اليوتيوب بتنسيق من مركز التعليم الإلكتروني في جامعة الكويت.



من جهته، ألقى د.أحمد راشد اللافي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية كلمة راعي المؤتمر، مؤكدا أهمية إقامة هذه المؤتمرات لبناء قاعدة علمية وثيقة مع الخبراء والعلماء في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات في سبيل تبادل الخبرات والدروس ونتائج البحوث العلمية. ولفت إلى أهمية الأمن السيبراني وأمن المعلومات في الوقت الراهن، خاصة بعد تزايد اعتماد المؤسسات والشركات على النظم والتطبيقات التكنولوجية في إدارة وتسيير أعمالها. وأفاد بأن كلية العلوم الحياتية ومنذ إنشائها في تطور مستمر ومتسارع لخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي وتلبية احتياجات سوق العمل لإعداد جيل من القادة المتميزين لخدمة الكويت الغالية. وأضاف أن كلية العلوم الحياتية وأقسامها المختلفة في سعي مستمر لتطوير مناهجها الأكاديمية واستحداث مناهج تواكب التحديات الرقمية الحديثة.