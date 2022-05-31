هادي العنزي



تغلب منتخبنا الوطني لكرة السلة على نظيره الأردني 69-62 نقطة في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول بالعاصمة عمان، وذلك بحضور سفيرنا بالأردن عزيز الديحاني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الوفد رشيد العنزي.



وتأتي المباراة ضمن البرنامج الفني للأزرق في معسكره التدريبي بالأردن، الذي يختتم اليوم، على أن يشارك بعده في منافسات «النافذة الآسيوية» المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة، حيث سيلتقي مع منتخبي العراق وفلسطين.



وأشاد رشيد العنزي بحرص أعضاء السفارة الكويتية على تذليل كل العقبات، ودعمهم للمنتخب، مضيفا: «يسير المعسكر التدريبي وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني ونأمل تحقيق كل الأهداف المرصودة وتحقيق النتائج التي من شأنها ان تضمن تأهل منتخبنا إلى التصفيات النهائية لكأس الأمم الآسيوية».