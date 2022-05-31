مبارك الخالدي



كثف منتخبنا الوطني الأولمبي تحضيراته في مقر اقامته بمدينة قرشي الأوزبكية، وذلك قبل مواجهة منتخب استراليا غدا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

ومن المقرر ان يؤدي الازرق اليوم تدريبين منفصلين، الأول في الفترة الصباحية والآخر في الفترة المسائية، لوضع اللمسات الاخيرة قبل خوض المواجهة المرتقبة. وكان الازرق قد عانى من الارهاق اثر الرحلة الطويلة قبل وصوله الى اوزبكستان.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة ومساعديه محمد الفيلكاوي وطارق الخليفي على رفع الحالة المعنوية للاعبين وتوجيه تركيزهم نحو المباراة وذلك من خلال المحاضرة النظرية التي عقدها الجهاز الفني امس حيث شرح حمادة مكامن القوة والضعف لدى المنتخب الاسترالي الذي يعتمد على القوة البدنية والكرات الطويلة.

وكانت مدينة قرشي الاوزبكية قد شهدت توافد المنتخبات المشاركة ضمن المجموعة وهي الاردن والعراق واستراليا. وفي جانب متصل انهى المنتخب الاسترالي معسكرا اقيم في مدينة طشقند ضمن برنامج استمر اشهر تخللته مجموعة من المعسكرات داخلية وخارجية، ويضم المنتحب الاسترالي مجموعة لافتة من اللاعبين.



من جانبه، قال مدرب منتخب العراق التشيكي ميروسلاف سوكوب، انه درس الازرق وكذلك المنتخبات الأخرى جيدا ووضع التكتيك المناسب لمواجهة كل منهم، مشيرا الى جاهزية العراق لخوض المنافسات بدنيا وفنيا.

بدوره، اشاد مدير منتخبنا الاولمبي مشاري فيحان بجهوزية اللاعبين، مشيرا الى ان مهمة الازرق ليست سهلة لكن هناك ثقة بتقديم اللاعبين اداء مقنعا في ظل حرصهم على بذل اقصى الجهود من خلال التدريبات سعيا لإحراز افضل النتائج.