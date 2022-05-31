يحيى حميدان



أعلن لاعب نادي الكويت عبدالله البريكي انتهاء عقده مع «الأبيض» بعد 11 عاما حقق خلالها 23 بطولة.



وتقدم البريكي عبر حسابه في «انستغرام» بالشكر الى الرئيس الفخري للنادي مرزوق الغانم ورئيس النادي خالد الغانم وجميع الداعمين له خلال فترة تواجده داخل «القلعة البيضاء»، متمنيا للنادي التوفيق في المستقبل وله شخصيا في تجربته المقبلة التي لم تتحدد حتى الآن رغم وجود بعض العروض له من أندية الدوري الممتاز.



وسبق أن أعلن حارس المرمى حميد القلاف انتهاء عقده أيضا مع الفريق وتبقى مسألة التجديد للمهاجم يوسف ناصر مؤجلة حتى هذه اللحظة انتظارا للتوقيع مع الجهاز الفني الجديد والذي سيكون أجنبيا بشكل كامل.



ومن المتوقع أن تعلن إدارة نادي الكويت عن هوية المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة.