هادي العنزي



أكمل الجهاز الإداري لفريق الكرة بنادي الساحل أول تعاقداته المحلية مع الحارس حمد الخالدي، الذي سبق له حراسة مرمى الجهراء والقادسية لسبعة مواسم، فيما كانت محطته الأخيرة بالموسم الماضي مع خيطان.



ويسعى الجهاز الإداري بقيادة الدولي السابق أحمد عجب، لتعزيز صفوف «أبناء أبو حليفة» قبل انطلاق دوري stc للدرجة الممتازة بفترة كافية، خاصة أن الفريق عاد لإلى دوري الأضواء بعد موسم صعب في دوري الدرجة الأولى.



من جانبه، أكد مدرب الساحل محمد دهيليس أن الجهازين الفني والإداري يعملان معا لظهور الفريق بشكل مميز، وبما يمكنه من حجز مركز متقدم يؤهله للبقاء ضمن فرق الممتاز، مضيفا أن الجهاز الإداري يعمل بجد واجتهاد لكل ما من شأنه تطوير الفريق وإظهاره بأفضل صورة ممكنة الموسم المقبل.