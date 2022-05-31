أقرت الجمعية العمومية العادية للنادي البحري الرياضي الكويتي وبالإجماع التقارير الإدارية والمالية للنادي عن السنوات الثلاث الماضية 2020/2019 - 2021/2020 - 2022/2021 كما أقرت اعتماد الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة وخولت مجلس الإدارة لاختيار مراقب لتدقيق الحسابات من خلال العروض المقدمة.



وكانت الجمعية العمومية العادية قد عقدت برئاسة رئيس النادي اللواء فهد الفهد ومشاركة أمين السر العام خالد الفودري وأمين الصندوق فيصل القصير وممثلة الهيئة العامة للرياضة سبيكة بوعركي وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بما يتوافق مع النصاب القانوني، إذ ألقى الفهد كلمة رحب فيها بعودة عقد الجمعية العمومية بعد غياب 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.



واستذكر في كلمته عضو مجلس الإدارة الراحل محمد الفارسي الذي توفي في 4 أبريل الماضي بعد مسيرة حافلة في خدمة النادي، كما تطرق إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها بطلا النادي والمنتخب الوطني للسباحة وليد عبدالرزاق وعباس قلي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة وحصدهما للميداليات الذهبية، إلى جانب ما حققه بطل أبطال العالم في الدراجات المائية محمد بوربيع من إنجاز عالمي جديد بدخوله موسوعة غينيس للمرة الثالثة.

وأكد حرص مجلس الإدارة على استكمال مشوار العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات ولتوفير أقصى درجات الراحة للأعضاء.



من جانبه، عرض الفودري طلب العضوين جواد أبوالقاسم وفيصل الحمد بانضمامهما للجنة الانتخابات وقد تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية.