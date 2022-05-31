تختتم مساء اليوم، دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في الكويت برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والتي استمرت على مدار 16 يوما خاض فيها أبناء الخليج منافسات رياضية شريفة في 16 رياضة مختلفة للرجال و7 للسيدات، كما شهدت دخول ألعاب جديدة أبرزها البادل والألعاب الإلكترونية، إذ يشهد اليوم الختامي إقامة نهائيات المبارزة والتنس الأرضي وكرة اليد.



وقد واصلت الكويت انفرادها بصدارة جدول الميداليات مع نهاية اليوم الـ 14 بعد إضافة 5 ميداليات في المبارزة (ذهبيتان وثلاث برونزيات) وذهبية في الكاراتيه وفضية في كرة السلة «3 ضد 3» للسيدات ليصبح الإجمالي 84 ميدالية (31 ذهبية و23 فضية و30 برونزية)، فيما بقيت البحرين ثانية بـ 57 ميدالية (20 ذهبية و21 فضية و16 برونزية) كما جاءت الإمارات ثالثة بـ 44 ميدالية (18 ذهبية و15 فضية و11 برونزية)، فيما جاءت قطر رابعة بـ 48 ميدالية (14 ذهبية و20 فضية و14 برونزية) واحتفظت عمان بالمركز الخامس بـ 29 ميدالية (12 ذهبية و5 فضيات و12 برونزية)، بينما بقيت السعودية في المركز السادس بـ 56 ميدالية (11 ذهبية و19 فضية و26 برونزية).



ويضع اليوم نجوم الكويت في المبارزة عينهم على مزيد من الذهبيات للاستمرار في تسيد اللعبة خليجيا، عندما يخوضون 3 مسابقات دفعة واحدة في مسابقات الفرق لأسلحة الفلوريه والسابر والايبيه.

وكان أبطال الكويت ضربوا بقوة في انطلاق منافسات اللعبة امس بعدما حصدوا ذهبيتي الفردي في سلاحي السابر والفلوريه، رغم صعوبة وشراسة المنافسة نتيجة تقدم مستوى المنتخبات الخليجية في الآونة الأخيرة، اذ عانق عمار العماري الذهب في السابر، بتغلبه على السعودي علي البحراني 15-7 في حين تقاسم كل من الكويتي محمد الفضلي والسعودي عادل المطيري البرونزية، وكان علي عباس على موعد مع «المعدن الأصفر» أيضا، عقب فوزه على القطري علي عويضة في نهائي الفلوريه، في حين ظفرت الكويت بالبرونزيتين عبر يعقوب الشطي وعلي نصار.



هذا، وتختتم منافسات التنس الأرضي اليوم، بمواجهة الكويت مع السعودية على ذهبية للفرق، اذ يدخل «الأزرق» اللقاء برصيد 6 نقاط جمعها من 3 انتصارات على البحرين والإمارات وأخيرا على قطر.

وقد حقق منتخب الكويت فوزا مستحقا على الإمارات بعدما حول خسارته بالشوط الأول 8-12 إلى انتصار 24-20، فيما فازت البحرين على السعودية 35-27.



وتصدر ترتيب المنتخبات الخليجية قبل الجولة الأخيرة قطر بـ 6 نقاط بالتساوي مع البحرين فيما جاءت الكويت ثالثة بـ 3 نقاط فالسعودية بنقطة واحدة وأخيرا الإمارات دون رصيد.



ويحتاج «أزرق اليد» الذي يغيب عن هذه الجولة، إلى خسارة الأخضر السعودي أو تعادله مع الإمارات على الأقل لضمان الحصول على البرونزية وفي حال فوز السعودية على الإمارات فإن نسبة الأهداف هي الفيصل لتحديد ثالث الدورة بعد ان كان المنتخبان قد تعادلا في المواجهة المباشرة بينهما.



وكان لاعب منتخب الكويت للكراتيه سيد محمد الموسوي، قد حقق ذهبية الكاتا، فيما جاء ثانيا لاعب المنتخب الإماراتي مروان عبدالله، وحل ثالثا هشام أدهم من قطر ومسفر الأسمري من السعودية.