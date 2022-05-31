يحيى حميدان



عاود منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته أمس الأول استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في البلاد اعتبارا من الأحد المقبل حتى 13 يونيو.



وحصل «الأزرق» على راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الخليجية الثلاثاء الماضي.



وقاد التدريب المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» بحضور 18 لاعبا، فيما غاب عبدالرحمن الوادي الذي يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة لن يعيقه عن المشاركة في البطولة، فيما ينتظر حارس المرمى فهد الخواري التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات والمباريات، بينما سيكون أحمد الفارسي الغائب المؤكد الوحيد بعد إصابته بكسر في يده خلال «الألعاب الخليجية».



وأوقعت بطولة غرب آسيا منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فلسطين والسعودية والعراق، فيما جاءت منتخبات عمان ولبنان والبحرين والإمارات في المجموعة الثانية.