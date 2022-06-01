

أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) المعرض الوظيفي السنوي الـ 17 الذي يستضيف سنويا عددا من الشركات الرائدة بالحرم الجامعي لمناقشة فرص العمل المستقبلية مع طلاب وخريجي الجامعة.



وتعد هذه المبادرة جزءا من التزام الجامعة الأمريكية في الكويت بتزويد طلابها بفرص للالتقاء بالشركات واستكشاف الخيارات الوظيفية الممكنة، حيث تم تنظيم المعرض الوظيفي من قبل قسم شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي (AACD) في الجامعة، وعقد في صالة الألعاب الرياضية.



وأقيمت فعالية هذا العام برعاية «كي - نت» وبنك برقان وشركة الحبشي وشلهوب التجارية ذ.م.م (الرعاة البلاتينيون)، كامكو إنفست ودروبس والبنك الأهلي الكويتي وصناعات الغانم (الرعاة الذهبيون)، MCGROUP وPWC وTABCo للأغذية (الرعاة الفضيون) بالإضافة إلى أكثر من 15 مشاركا.



وافتتح المعرض بكلمة ترحيبية ألقتها رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد، ثم أعقبتها بجولة بالمعرض التقت خلالها مع ممثلي المؤسسات المشاركة واستعرضت فرص العمل المطروحة ومؤهلات الطلاب المطلوبة. وفي بيانها الافتتاحي، تحدثت د.روضة إلى المشاركين عن الصفات الفريدة والحصرية التي يمتلكها طلاب الجامعة الأمريكية في الكويت قائلة: «يتميز طلابنا بقدرتهم على المبادرة الداخلية، وتقدير قيمة التعاون والعمل الجماعي، لقد أظهروا في الفترة الأخيرة حالات من التعاطف والرحمة، وأصبحوا مدركين للتحديات الأوسع التي يواجهها أي مجتمع وخاصة الآن. والأهم من ذلك، تعلم طلابنا كيفية السعي وراء العلم، وهذه الصفات تضمن النمو والتنمية المستدامين لمؤسساتكم».



ثم تحدث ممثل K-net عن مشاركتهم في المعرض الوظيفي لهذا العام قائلا: «تأتي مشاركة K-net تأكيدا على حرصها على دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرص للخريجين الجدد في الجامعة الأمريكية في الكويت». وكان ضمن المشاركين بالمعرض الروبوت «DOT» وهو روبوت تفاعلي، إذ رحب بالشركات المشاركة وتفاعل مع الطلاب والخريجين لتقديم معلومات حول الشركات وفرص التوظيف، ويأتي DOT ضمن ثيم المعرض الوظيفي لهذا العام الذي يدور حول التحول الرقمي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تبسيط العمليات وتوسيع نطاق الإبداع.



وتفاعل الحضور مع الشركات، ومن بينها بنك برقان، حيث اكتسبوا فهما أعمق لقطاع التوظيف، وأكد ممثل بنك برقان أن مشاركة البنك في المعرض الوظيفي بالجامعة الأمريكية في الكويت فرصة عظيمة للتواصل مع الخريجين الباحثين عن وظائف أو تدريب داخلي في القطاع المصرفي.



وتحدث الحاضرون أيضا مع محترفين مختلفين وتم تقديم المشورة لهم حول كيفية التقديم على الوظائف، فقالت إحدى الطالبات: «بصفتي خريجة تبحث عن عمل، وجدت بالمعرض الوظيفي العديد من الإمكانيات للتعرف على الوظائف والفرص التي توفرها الشركات الرائدة في الكويت».



وأظهرت هذه اللقاءات مدى اهتمام مجتمع الجامعة الأمريكية في الكويت بتطورات سوق العمل وحرص الطلاب والخريجين على السعي لاغتنام فرص ناجحة في سوق العمل، وذلك على حد قول ممثلي شركة Habchi & Chalhoub Trading W.L. L›s، حيث أعربوا عن سعادتهم بإقبال وتفاعل الطلاب والشباب قائلين: «نتطلع للتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت بمزيد من المبادرات المستقبلية ونرحب بطلاب الجامعة في أي فرص عمل متوافرة لدينا من خلال موقع الوظائف الخاص بنا».