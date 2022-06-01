عبدالعزيز الفضلي



ذكرت وكيلة القطاع الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي، أن تعثر شركات النظافة وعدم قدرتها على الالتزام ببنود العقود أثر سلبا على مستوى النظافة في المدارس والمواقع التابعة للمناطق التعليمية. جاء ذلك في كتاب وجهته بوعركي إلى وكيل التربية د.علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قالت فيه «استنادا إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتعاون مع قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الخاص والنوعي، وذلك لمعالجة تعثر شركات النظافة وعدم قدرتها على الالتزام ببنود العقود المبرمة معها مما أثر سلبا على مستوى النظافة في المدارس والمواقع التابعة للمناطق التعليمية، والمتمثل في نقل الأعداد الزائدة من مساعدي منفذي الخدمة (إناث وذكور ـ غير كويتيين) العاملين بمنطقة الفروانية التعليمية، وإدارة مدارس التربية الخاصة على قوة إدارة الخدمات العامة، ومن ثم إعادة توزيعهم (عن طريق الندب) على المناطق التعليمية التي تعاني من النقص في أعداد العمالة وذلك وفق الحاجة الفعلية».



ونظرا لاستمرار حاجة المناطق التعليمية (مبارك الكبير وحولي والجهراء) لخدمات النظافة خاصة في ضوء امتناع الشركة عن توفير عمالة النظافة، ومن منطلق حرص قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري على استقرار منظومة العمل واستمرار تقديم الخدمات للجهات المستفيدة في الوزارة، وفي إطار التجهيز والإعداد المسبق لتوفير حاجة قطاع التعليم العام من الخدمات المرتبطة باستقرار الميدان التربوي لاسيما أننا مقبلون على اختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022/2021، لذا سيتم تمديد ندب مساعدين منفذين الخدمة للعمل في المناطق التعليمية (مبارك الكبير وحولي والجهراء) لمدة سنة من تاريخ انتهاء الندب الحالي، وذلك لحين الانتهاء من استكمال إجراءات تعيين منفذين الخدمة أو الانتهاء من إجراءات توقيع عقود المناقصة رقم (م ع/2019/4) لتنفيذ أعمال النظافة في المناطق التعليمية سالفة الذكر، وذلك استنادا إلى كتاب إدارة الخدمات العامة جهة الاختصاص في القطاع رقم 508585 المؤرخ بـ 2022/05/19.