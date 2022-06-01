الديحاني لـ «الأنباء»: غلق الكافتيريا غير مبرر ونطالب بحل سريع يراعي مصلحة الطلبة والطالبات

«العلوم» من أكبر الكليات والطلبة يضطرون للذهاب إلى الكليات الأخرى بسبب الكافتيريا

العازمي لـ«الأنباء»: الرفض سببه عدم ترسية المناقصة.. ونرفض المماطلة على حساب الطلبة

العلاطي لـ«الأنباء»: نضطر للذهاب إلى كليات أخرى وتحمّل مشقة حرارة الجو



آلاء خليفة



تضم كلية العلوم بجامعة الكويت أعدادا كبيرة من الطلبة والطالبات بالإضافة إلى الضيوف عليها من طلبة الكليات الأخرى والذين لديهم مواد علمية داخل كلية العلوم، ما يجعلهم يحضرون إلى مبناها لحضور المحاضرات الدراسية لكنهم يواجهون على مدى أكثر من 6 أشهر أزمة غذائية بسبب غلق كافتيريا الكلية، ما يضطرهم إلى التوجه إلى كافتريات الكليات الأخرى وتحمل مشقة الانتقال في ظل الظروف الجوية القاسية، من أجل تناول وجبة خفيفة أو احتساء أي من المشروبات.



«الأنباء» التقت رئيس جمعية طلبة العلوم وأعضاء من الجمعية وطلبة من الكلية للتعرف على سبب تلك المشكلة وتداعياتها عليهم، فأوضحوا أنهم خاطبوا إدارة التغذية مرارا وتكرارا دون ردود مقنعة، عن سبب غلق الكافتيريا واستمراره كل هذه الفترة، مناشدين مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي التدخل لإيجاد حل لتلك الأزمة بأسرع وقت ممكن، فإلى التفاصيل:



بداية ذكر رئيس جمعية طلبة العلوم بجامعة الكويت مناحي الديحاني لـ«الأنباء» أن كلية العلوم تشهد أزمة غذائية كبيرة بسبب غلق الكافتيريا منذ أكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أن الجمعية اجتمعت مرارا وتكرارا مع مدير إدارة التغذية بجامعة الكويت دون أي استجابة تذكر من قبل إدارة التغذية، كما تقدمت بما يزيد عن 7 كتب رسمية للمطالبة بحل هذه الأزمة، لكن دون جدوى.



وأشار الديحاني إلى أن كلية العلوم تضم عددا كبيرا من الطلبة والطالبات بالإضافة إلى طلاب من الكليات الأخرى الذين لديهم مواد دراسية بالكلية ويحضرون إلى المبنى وبالتالي فكيف يتم غلق الكافتيريا أمام تلك الأعداد الكبيرة من الطلبة والذين يضطرون لتحمل مشقة الذهاب لكليات أخرى من أجل الحصول على خدمات الكافتيريا.



وتوجه الديحاني برسالة إلى مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي قائلا: هل يعقل أن كلية بحجم كلية العلوم في جامعة الكويت لا توجد بها كافتيريا؟ في حرم جامعي جديد؟ موضحا أن المباني تعاني من شح في الأجهزة الغذائية متمنيا أن يكون هناك حل سريع وفوري لهذه الأزمة لما فيه تحقيق مصلحة الطلبة والطالبات.



وقت طويل



من جانبه، أوضح أمين صندوق جمعية طلبة العلوم بجامعة الكويت حبيب العازمي لـ«الأنباء» أن كلية العلوم تعتبر من أكبر الكليات بجامعة الكويت وبالإضافة إلى طلابها فهناك طلبة من كليات أخرى لديهم مواد دراسية بالكلية ومنهم طلاب كلية الهندسة والتربية والطب المساعد ومع ذلك نجد ان الكافتيريا مغلقة منذ اكثر من 6 اشهر دون أسباب تذكر.



وأفاد العازمي بأن الطلبة يقضون وقتا طويلا داخل أروقة الكلية ما بين المحاضرات الدراسية التي قد تمتد إلى المساء متسائلا: كيف تغلق الكافتيريا وأين يمكن للطالب أن يأخذ قسطا من الراحة ويتناول وجبة إفطار أو غداء؟



وذكر أن جمعية طلبة العلوم خاطبت إدارة الكلية في الفصل الدراسي الأول وفي بداية الفصل الدراسي الحالي والتي قامت مشكورة بمخاطبة إدارة التغذية في جامعة الكويت، ولكن فوجئنا بوصول الرد برفض الكتب بسبب عدم ترسية المناقصة.



وقال العازمي: جمعية طلبة العلوم ترفض المماطلة على حساب مصلحة الطلبة ونناشد مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي بسرعة الاستجابة لهذا الموضوع وحل الأزمة التي يواجهها طلبة كلية العلوم بسبب ازمة الكافتريا التي امتدت لمدة تزيد عن 6 أشهر.



غلق غير مبرر



بدوره، استنكر الطالب عثمان العلاطي لـ«الأنباء»: غلق كافتيريا كلية العلوم لمدة زادت عن 6 أشهر موضحا انهم يقضون وقتا طويل داخل الكلية بالإضافة إلى الطلبة الذين يأتون من كليات أخرى لوجود مواد دراسية لديهم بكلية العلوم مستغربا من هذا الغلق غير المبرر.



وأفاد بأن الطلبة يضطرون لتحمل عناء التعب للذهاب إلى كليات أخرى للشراء من الكافتريا وهذا الأمر مجهد بالنسبة للطلاب خاصة حاليا مع ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف وأجواء الغبار والطقس غير المستقر بما يرهق الطلبة.



وأشار إلى أن الكلية تفتقر إلى الخدمات الغذائية لعدم وجود أجهزة تغذية ناهيكم عن غلق الكافتيريا ولا يوجد في الكلية سوى مطعم واحد فقط مستغربا من فرض مطعم واحد على الطلبة، فهل يعقل أن يتناول الطلبة نفس الوجبة يوميا؟



وناشد العلاطي مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، النظر في طلب طلبة وطالبات جامعة الكويت بإعادة افتتاح الكافتيريا.