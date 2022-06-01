بحث مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، خلال زيارته لجامعة الكويت ولقائه بقيادييها ميزانية الجامعة والفصل الصيفي، مؤكدا على أهمية زيادة ميزانية القطاع البحثي.



وأفاد د.يوسف الرومي بأن الإدارة الجامعية على تواصل مستمر مع وزارة المالية بهذا الشأن، لاسيما فيما يخص ميزانية الفصل الصيفي والبحث العلمي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضع الجامعة في مؤسسات التصنيف العالمية، وتحسين مراكزها، مؤكدا أن الإدارة الجامعية لا تألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تعزيز تصنيف الجامعة، لإيمانه بأهمية الدور المؤسسي لجامعة الكويت.



ومن جهته، أكد الوزير د.المضف دعمه الدائم لهذه المؤسسة العريقة، والتنسيق المستمر مع وزارة المالية بهذا الشأن.