عبدالعزيز الفضلي



دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي وزارة التربية بضرورة الاستعانة بخبرات المتقاعدين من أهل الميدان التربوي لسد الاحتياجات المطلوبة في الوزارة والاستفادة من الكفاءات الوطنية. جاء ذلك في كتاب وجهه الهولي إلى وكيل التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وقال فيه: بداية نثمن لشخصكم الكريم تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة التربية وجمعية المعلمين والتي نساهم من خلالها معا في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها، وفي إطار حرص جمعية المعلمين على تقديم المقترحات التي تساهم في حل القضايا التربوية المختلفة، نود أن نقترح عليكم الاستعانة بخبرات المتقاعدين من مختلف التخصصات من أهل الميدان التربوي بنظام المكافآت الجزئية لسد الاحتياجات المطلوبة لوزارة التربية والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات في الجوانب الإدارية والفنية والمهنية. آملين استمرار التعاون الدائم فيما بيننا لتطوير العملية التربوية والتعليمية.