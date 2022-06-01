نظمت اللجنة الاجتماعية التابعة لقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت فعالية تكريم الطلبة الفائقين للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في بهو كلية العلوم الإدارية ـ الشدادية بقاعة 1001، بإشراف رئيس قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية د. جعفر محمد علي، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة التابعة للقسم والموظفين والطلبة الفائقين.



بداية رحب عضو هيئة التدريس من قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. سلمان الجزاف بالحضور، موضحا أن هذه الفعالية جاءت لتكريم الطلبة المتفوقين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين حققوا إنجازات خلال الفترة السابقة.



وأضاف الجزاف أن الهدف من هذه الفعالية هو كسر الأجواء الدراسية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وإضفاء أجواء من المرح من خلال الأنشطة التي تضمنتها هذه الفعالية، متأملا أن تتكرر مثل هذه الأنشطة والفعاليات مستقبلا.



وقد تضمنت الفعالية مسابقة شملت أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة والموظفين والطلبة قدمها عضو هيئة التدريس الدكتور سلمان الجزاف، إضافة إلى تكريم الفائقين منهم: الطالبة منار بدر العتيبي، والطالبة رغد عبد اللطيف العميري، وشيخة ناجي المسبحي، والطالبة لمى سعد العجمي، وجواهر عبدالله الشمري، والطالبة ندى جمعة الشرقاوي.



وقام رئيس قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية د. جعفر محمد علي بتكريم أعضاء هيئة التدريس في القسم، تقديرا لتميزهم خلال الفترة السابقة بجهود ملحوظة وحصولهم على جوائز عديدة، منهم: الأستاذ الدكتور كمال رويبح لحصوله على جائزة التدريس المتميز للعام الجامعي 2021/2022، والمهندسة حوراء الصراف لحصولها على المركز الثاني بفعالية الملصق العلمي من فئة الهيئة الأكاديمية المساندة للكليات الإنسانية في المؤتمر الأول للبحث العلمي للعام الأكاديمي 2021/2022، وعضو هيئة التدريس الدكتورة أبرار الحسن بمناسبة ترقيتها إلى درجة أستاذ مشارك، وحصولها على الجائزة التقديرية للتدريس المتميز بجامعة الكويت للعام الجامعي 2020/2021 وعضو هيئة التدريس الدكتور فايز عبد السلام بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ مشارك، وعضو هيئة التدريس الدكتور محمد نجيب المرزوق بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ مشارك.



وفي الختام باركت أسرة قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات لأعضائها المتميزين وشكرت جهودهم خلال الأعوام الجامعية في الفترة من 2019 إلى 2021 وهم: الأستاذ المساعد بقسم الطرق الكمية ونظم المعلومات الدكتور أحمد أشكناني بمناسبة حصوله على جائزة «التدريس المتميز» للعام الأكاديمي 2019/2020 وفوزه بالمركز الأول في فعالية الملصق العلمي للكليات الإنسانية فئة أعضاء هيئة التدريس، وأيضا الأستاذة هيا الحميدي من كلية العلوم الإدارية لفوزها بالمركز الأول في فعالية الملصق العلمي للكليات الإنسانية فئة الهيئة الأكاديمية المساندة، والدكتور يوسف عبد السلام من كلية العلوم الإدارية لفوزه بالمركز الثالث في فعالية الملصق العلمي للكليات الإنسانية فئة أعضاء هيئة التدريس، واستذكرت جهود عضو هيئة التدريس الذي توفاه الله الدكتور حميد القاهري.