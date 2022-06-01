القاهرة ـ هناء السيد



شارك طلابنا الدارسون بجامعة المستقبل بجناح الكويت في مهرجان اليوم الدولي الأول لتعزيز الثقافة ونشر الوعي بالتراث وعادات وتقاليد كل دولة، وضم المهرجان اجنحة دول الطلبة الدارسين من كل الجنسيات في تظاهره تلقي الضوء على ثقافات وحضارات الدول.



وضم الجناح الكويتي عددا من الإصدارات الثقافية التي تتميز بها الكويت من سلسلة عالم المعرفة ومجلة العربي وأعمال من التراث تتحدث عن عادات وتقاليد الكويت والأكلات الشعبية التي تشتهر بها.



وانطلق المهرجان الذي أقيم بحرم جامعة المستقبل برئاسة د.عبادة سرحان وبحضور ديبلوماسي رفيع المستوى، حيث حضر لفيف من سفراء دول العالم في مصر كما حضر العديد من الإعلاميين والمعنيين، وتأتي فعاليات المهرجان لتعزيز الوعي الثقافي في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.



وثمن الحضور التنظيم ودور الطلاب في الحرص على تقديم ثقافة وتراث كل دولة.