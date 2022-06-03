توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس أوروبا وأميركا الجنوبية «فيناليسيما» بعد الفوز على إيطاليا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب ويمبلي.



وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى 32 مباراة من دون أي هزيمة، فيما حقق بطولتين «كوبا أميركا وكأس أوروبا ـ أميركا الجنوبية».



وجاءت أهداف المنتخب الأرجنتيني عن طريق كل من لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، ليتوج «راقصو التانغو» باللقب الثاني لهم خلال الـ 11 شهر الأخيرة.



وكان المدير الفني للأرجنتين، ليونيل سكالوني، حاسما في رده على ترشيح منتخب بلاده للفوز بلقب مونديال «قطر 2022»، نافيا هذا الأمر تماما.

وتحدث المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي: «بالطبع لا. لسنا مرشحين أكثر أو أقل عن أي منتخب آخر للفوز بالمونديال فقط لفوزنا بهذه المباراة. المونديال يختلف تماما».



وحلل صاحب الـ 44 عاما الانتصار على «الآزوري»، إلا أنه رفض وصفه بالأفضل خلال حقبته كمدرب لـ«الألبيسيليستي».



من جهته، أبدى قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، سعادته بحصد لقب كأس أوروبا أميركا الجنوبية، وقال «كانت مباراة جميلة، ما عشناه هنا في ويمبلي واكتسبناه، يعد أمرا رائعا».

وأضاف «كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة بجانب المكان الرائع للفوز بالبطولة ولكي نكون أبطالا». وأتم ليو «نحن هنا لكي نقاتل أي شخص، اليوم كان اختبارا جيدا لأن إيطاليا منتخب رائع».



بدوره، اعترف المدير الفني لإيطاليا، روبرتو مانشيني، بأن المنتخب الأرجنتيني قدم أداء أفضل من منتخب بلاده.



وقال مانشيني في تصريحات لقناة «راي سبورت» الإيطالية: «في الشوط الأول ارتكبنا خطأين، أحرز منهما منتخب الأرجنتين الهدفين، لكن المباراة كانت متوازنة وقت التعادل».

وتابع: «في نقطة معينة، قاموا (الأرجنتين) بعمل جيد في الاحتفاظ بالكرة وتحريكها بشكل رائع، لقد كانوا الأفضل».

وأكمل: «لم نعتد على ارتكاب مثل هذه الأخطاء. وهنا المباراة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لأن الأرجنتين تمتلك لاعبين كبارا، ويعرفون كيف يسيطرون على هذه المواقف». وأضاف: «كان يجب أن نحاول تسجيل هدف لكي نفتح المباراة مرة أخرى، لكن في الشوط الثاني لم نفعل الكثير لتغيير هذا الأمر».