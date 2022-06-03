حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على نظيره كوريا الجنوبية 5-1 في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب «سيئول كأس العالم» في العاصمة الكورية الجنوبية.

وسجل خماسية «السيلساو» كل من ريتشارليسون (7) ونيمار من (42 و57 من ركلتي جزاء) وكوتينيو (80) وغابرييل خيسوس (90+3)، فيما جاء هدف الكوريين الجنوبيين عن طريق أوي جو هوانغ (31).



هذا، وكرم«سون هيونغ» مين بأعلى وسام رياضي في كوريا الجنوبية بعد أن أصبح مهاجم توتنهام، أول لاعب آسيوي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسلم الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول» وسام «شيونغنيونغ» لابن الـ 29 عاما قبل مواجهة البرازيل.

وفي مباراة دولية ودية أخرى، حققت اليابان التي تستعد لخوض مونديال 2022 فوزا كبيرا على پاراغواي 4-1.



ويلتقي بطل آسيا أربع مرات مع البرازيل الإثنين في الستاد الأولمبي في طوكيو، باحثا عن تحقيق أول فوز على «السيليساو» في مباراة دولية.

هذا، وسقط المنتخب المغربي وديا أمام نظيره ومضيفه الاميركي 0-3 في سينسيناتي في ولاية أوهايو ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.