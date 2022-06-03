تبدأ فرنسا، حملة الدفاع عن لقبها في دوري الأمم الأوروبية، عندما تلاقي ضيفتها الدنمارك على ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في بروفة لمواجهتهما في كأس العالم 2022.



وسيكون المهاجم المخضرم كريم بنزيمة، المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الاولى في مسيرته، تحت المجهر وأعين النقاد، وتحديدا شراكته في الهجوم مع كيليان مبابي النجم «المتفجر» لنادي باريس سان جرمان الذي فضل البقاء مع النادي الباريسي حتى 2025 رافضا عرض ريال مدريد الإسباني.



وستكون المواجهة رقم 17 بين المنتخبين، إذ حققت فرنسا 8 انتصارات، والدنمارك 6 وتعادلا مرتين.



واللافت ان المنتخبين سيتواجهان في كأس العالم يوم 26 نوفمبر المقبل على ستاد 974 في الدوحة، بعدما وقعا في مجموعة واحدة ضمن مونديال 2022 إلى جانب تونس والفائز بين البيرو وأستراليا/ الإمارات.

وفي المجموعة عينها، تستقبل كرواتيا، وصيفة فرنسا في مونديال 2018، النمسا في أوسييك.



وتشهد المجموعة الرابعة من المستوى الأول مواجهة نارية بين بلجيكا وضيفتها هولندا.



ويغيب عن بلجيكا حارسها تيبو كورتوا نجم نهائي دوري الأبطال عندما ابطل هجمات ليفربول في باريس، بسبب إصابة في المحالب ستبعده عن المباريات الاربع المقبلة للشياطين الحمر.



وكانت المجموعة شهدت فوز پولندا على ويلز 2-1.



وتقام غدا السبت مباراتان ضمن المجموعة الثالثة من الفئة الأولى، حيث تلتقي المجر مع إنجلترا، وإيطاليا مع ألمانيا.