تأهل منتخب أوكرانيا «الجريح» إلى الملحق النهائي الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 بفوزه في نصف النهائي على اسكتلندا 3-1 في غلاسكو، ليضرب موعدا مع ويلز الأحد في سعيه للحاق بركب المتأهلين إلى العرس الكروي العالمي.



تقدمت أوكرانيا بهدفين بفضل أندري يارمولينكو (33) ورومان ياريمتشوك (49)، قبل أن تحسم اللقاء في الوقت بدل الضائع عبر البديل أرتيم دوفبيك (90+5). وقلصت اسكتلندا الفارق قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بهدف كالوم ماكغريغور (79).



وتأهلت أوكرانيا لملاقاة ويلز في كارديف لحجز مقعد في المونديال العالمي، على أن ينضم المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة الثانية في المونديال مع إنجلترا، الولايات المتحدة وإيران.

هذا، وعبر قائد منتخب اسكتلندا آندي روبرتسون عن أسفه بسبب الأداء الذي قدمه فريقه.

وقال روبرتسون للصحافيين بعد الهزيمة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد أن انتظرنا هذه المباراة طويلا. وقبل المباراة قدمنا أداء جيدا بالفعل لكننا بصراحة كنا غائبين خلال المباراة».

وأضاف روبرتسون: «وبهذا نغيب عن نهائيات كأس العالم مرة أخرى وعلينا الانتظار لـ 4 أعوام.. وكل ما بوسعنا الآن هو الاعتذار لجمهورنا».