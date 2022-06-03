واصلت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، سلسلتها الرائعة وحققت فوزها الـ 34 تواليا بتغلبها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-1، لتبلغ نهائي بطولة «رولان غاروس» الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس.



ولدى الرجال، يخوض الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف 23 عالميا، أول نصف نهائي في مسيرته في رولان غاروس عقب فوزه الصعب والماراتوني على الروسي أندري روبليف المصنف سابعا عالميا 5-7 و6-3 و6-4 و3-6 و7-6 (10-2).



وضرب المصنف ثالثا عالميا سابقا موعدا في المربع الذهبي مع النرويجي كاسبر رود الثامن الفائز على الشاب الدنماركي هولغر رونه في مباراة ليلية متأخرة 6-1 و4-6 و7-6 (7-2) و6-3 بعد 3 ساعات و14 دقيقة.



ويخوض تشيليتش اليوم سادس نصف نهائي له في الـ «غراند سلام»، حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين، والأول له منذ قرابة 4 أعوام ونصف العام وتحديدا منذ بطولة أستراليا 2018 في طريقه إلى النهائي (خسر أمام فيدرر).



وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الإسباني رافايل نادال، المتوج 13 مرة في رولان غاروس (رقم قياسي) مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالميا.

إلى ذلك، توجت اليابانية إينا شيبهارا والهولندي ويسلي كولهوف بلقب الزوجي المختلط بفوزهما على الثنائي النرويجي- البلغاري المكون من أولريكي إيكيري ويوران فليجين بـ 7-6 و7-5 و6-2 في النهائي أمس