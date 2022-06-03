أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ضم الألماني الدولي انطونيو روديغر من تشلسي الإنجليزي الذي أمضى فيه اللاعب خمسة أعوام.



وأوضح النادي الملكي الإسباني الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام أن روديغر (29 عاما) وقع عقدا لمدة أربعة أعوام.



ومن المنتظر أن يتم تقديم روديغر بشكل رسمي في ريال مدريد في 20 الجاري. تجدر الإشارة إلى أن روديغر تمكن من الرحيل عن «البلوز» بشكل حر بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي الذي يدربه الألماني توماس توخيل.



كان روديغر الذي شارك في 50 مباراة مع منتخب بلاده انتقل في صيف 2017 من روما إلى تشلسي، وفاز روديغر مع الفريق الانجليزي بكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.